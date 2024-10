Doug McDermott signe pour un an chez les Kings

La saison régulière débute dans moins d’une semaine et les Kings continuent de réaliser quelques petits ajustements dans leur effectif. La franchise de Sacramento vient de recruter Doug McDermott.

Il y a deux jours, les Kings se séparaient de Jalen McDaniels pour libérer une place dans leur effectif. Cette place vient d’être prise par Doug McDermott, qui arrive à Sacramento pour un an selon Shams Charania de The Athletic.

Un peu de shooting supplémentaire à Sacramento. C’est pas en défense que Doug va régaler, mais zéro problème avec les coéquipiers et accepte son rôle comme un pro. Assurance pour Huerter également, sait-on jamais cette saison…

(On demande du renfort à l’intérieur à Sacramento) https://t.co/i0UQLToif8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 16, 2024

La plus-value d’un mec comme Doug McDermott est claire : shooting et spacing. Malgré son côté unidimensionnel, on ne peut pas nier que ce bon vieux Doug sait planter des banderilles de loin. Celui qui est passé par Indiana (avec un certain Domantas Sabonis) et San Antonio ces dernières saisons tourne tout de même à 41% à 3-points en carrière (655 matchs, 3,5 tentatives par soir) !

Âgé de 32 ans et possédant dix saisons NBA dans les jambes, Doug McDermott apportera aussi expérience et professionnalisme à une équipe de Sacramento ambitieuse. Il ne va rien révolutionner chez les Kings, mais ne devrait pas faire de mal non plus. Surtout si le shooteur Kevin Huerter continue d’avoir des pépins physiques comme l’an passé…

__________

Source texte : Shams Charania