La pré-saison NBA commence doucement à s’approcher de la fin, et les équipes peaufinent encore quelques détails avant le début de la régulière, prévu le 22 octobre. Cette nuit, dix franchises vont encore se foutre sur la tronche, de quoi nous offrir quelques moments sympas. Parmi eux, le grand retour de Lonzo Ball, et la première de Julius Randle avec les Wolves.

Le programme de la soirée

1h : Pistons – Cavaliers

1h : Sixers – Nets

1h30 : Heat – Hawks

2h : Bulls – Timberwolves

4h : Trail Blazers – Ulm

Lonzo Ball, retrouver le goût du basketball

C’est sans conteste et sans aucune forme de débat possible ou imaginable, le grand évènement de cette soirée. Désolé pour cette phrase légèrement dictatoriale, mais le retour de Lonzo Ball sur les parquets est absolument immanquable. On parle ici d’un garçon à qui tout semblait promis, mais que la vie n’a finalement pas épargné. Stoppé par un genou gauche en miettes alors qu’il disputait ce qui peut s’apparenter au meilleur basket de sa carrière, Zo a par la suite vécu trois années cauchemardesques.

After missing two straight NBA seasons, Chicago’s Lonzo Ball is expected to make return to basketball on Wednesday vs. Minnesota, sources told ESPN. A major comeback from cartilage transplant surgery for Ball, who last played Jan. 14, 2022. pic.twitter.com/tuJCF4GYQW

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 14, 2024

Seulement voilà, peut-être grâce à toutes les railleries liées à son shoot ou sa famille, Lonzo Ball est un battant, un vrai. Un garçon qui, après trois opérations, une greffe de cartilage et 1006 jours d’absence, va finir par retrouver le plaisir de jouer au basketball. Ce soir, face aux Wolves en pré-saison, Zo va fouler un parquet NBA pour la première fois depuis le 13 janvier 2022. D’ailleurs, il s’en est passé des choses, en quasiment trois ans.

Tiens, Victor Wembanyama, par exemple, n’était même pas encore un sujet de discussion. C’est dire le temps écoulé durant l’absence du meneur de Chicago. Mais désormais, tout cela semble être du passé. Ball va retrouver la balle et les sneakers, et regoûter au plaisir de jouer au basketball sans être gêné par les blessures. En espérant maintenant que son corps le laisse tranquille un bon moment.

Les grands débuts de Julius Randle avec les Timberwolves

Décidemment, ce Bulls – Timberwolves va être au centre de l’attention cette nuit. En plus de marquer le retour de Lonzo Ball sur les terrains de basket, il devrait également nous offrir les grands débuts de Julius Randle sous le maillot des Loups. Débarqué dans le Minnesota en échange de Karl Anthony-Towns, le J n’a toujours pas disputé la moindre minute avec sa nouvelle team, sans doute la faute à une épaule encore capricieuse, pourtant opérée en avril dernier.

All-Star forward Julius Randle will make his Minnesota Timberwolves debut Wednesday in a preseason bout with the Chicago Bulls, league sources relay. pic.twitter.com/q54oc3kDyW

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) October 14, 2024

Malgré tout, l’intérieur devrait être en tenue ce soir. L’occasion pour lui de découvrir ses nouveaux coéquipiers, et commencer à créer une connexion sur le parquet. Son association dans la raquette avec Rudy Gobert, par exemple, fait partie des points sur lesquels il faudra être attentif. Rendez-vous 2h donc, pour voir si le nouveau loup s’intègre comme il faut dans la meute.

Nos Français, encore et toujours !

Parce que rester éveillés toute la nuit pour de la pré-saison vaudrait sans doute beaucoup moins le coup si nos frenchies n’étaient pas là. Cette nuit, il faudra évidemment garder un œil sur les Hawks d’un certain Zaccharie Risacher. Très bon depuis le début de la préparation, Zacch va tenter de remettre le couvert cette nuit contre Miami, après une belle sortie contre les Sixers.

Tiens les Sixers, parlons-en d’ailleurs. Cette nuit, Philly se frotte aux Nets, et Guerschon Yabusele devrait être de la partie pour continuer son chantier dans les raquettes adverses. Pas de Killian Hayes par contre, toujours blessé à la hanche. Pas top pour lui en vue de se faire une place dans le roster des Nets…

On enchaîne avec Rayan Rupert ! Après deux matchs plutôt discrets avec Portland, le Français pourrait continuer d’avoir quelques minutes cette nuit face à Ulm. L’occasion de se montrer encore davantage. Face à lui, le prospect tricolore Noa Essengue, qui aura pour mission de montrer au monde que la NBA est une scène taillée pour lui.