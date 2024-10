Troquer les sneakers contre le micro est presque devenu une sorte de tradition pour les anciennes gloires du basketball. Pas mal d’anciens joueurs NBA sautent le pas, et entament une carrière de consultant à la télévision. Parmi eux, Shaq, Paul Pierce et plus récemment… Dwyane Wade.

Après avoir terrorisé les défenses NBA pendant plus d’une quinzaine d’années, Dwyane Wade poursuit sa carrière dans les médias. Récemment, on a appris qu’il était sur les tablettes d’ESPN afin d’assurer un rôle de consultant pour la chaîne. C’est en tout cas ce que rapporte Andrew Marchand, de chez The Athletic. Reste à savoir si Flash donnera suite, lui qui s’était exprimé cet été sur la possibilité de commenter des matchs NBA. Une préférence pour le bord du terrain par rapport au studio donc. D’ailleurs, les plus attentifs d’entre vous se souviendront peut-être que l’arrière dispose déjà d’une jolie expérience derrière un micro. En effet, l’arrière a déjà été consultant pour TNT après sa retraite. Cet été, il a néanmoins passé un nouveau cap. Eh oui, pour ceux qui n’auraient pas vu passer l’info, D-Wade officiait en tant que commentateur pour la chaîne NBC lors des derniers Jeux Olympiques. Des premières approches réussies, et qui lui auraient donné l’envie de continuer.

ESPN is interested in Dwyane Wade for its studio shows. pic.twitter.com/1QuXwmiM1K

— Andrew Marchand (@AndrewMarchand) October 15, 2024

En même temps, il faut dire qu’un profil comme celui de la légende du Heat a de quoi faire rêver la plupart des grandes chaînes. On parle ici d’un Hall of Famer, probablement l’un des trois plus grands arrière de tous les temps, connu et reconnu pour son éthique de travail exceptionnelle. Il ne fait aucun doute que sa science du jeu couplée à son professionnalisme légendaire pourraient faire de lui un consultant de premier plan de la chaîne ESPN. Reste désormais à voir si le projet se concrétisera.

Source texte : The Athletic