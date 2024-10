Victor Wembanyama : “Pour moi, l’or olympique signifie plus qu’un titre NBA”

Dans un court entretien avec Sport Illustrated, Victor Wembanyama a expliqué que selon lui, le titre olympique valait plus qu’un titre NBA. La raison ? Il est bien moins fréquent de pouvoir gravir le sommet de l’Olympe que le sommet de la NBA. Envie d’écrire l’histoire du basket français aussi, peut-être ?

Victor Wembanyama est un affamé. Le genre de bonhomme qui veut tout gagner et qui s’en donne les moyens. Déjà vice-champion olympique à 20 ans, après une finale perdue à Paris face à une Team USA poussée dans ses retranchements et rangée derrière l’incroyable coup de chaud de Stephen Curry, la jeune superstar tricolore en veut plus. Et il place l’or olympique au dessus du titre NBA en termes de prestige. La raison est presque attendue, étant donné le côté “cartésien” du garçon dans ses réflexions.

“L’or olympique signifierait le plus maintenant, parce que l’on peut en gagner bien moins que des titres NBA dans une carrière, c’est bien plus rare.” – Victor Wembanyama.

Pour parvenir à atteindre son graal sportif, il faudra attendre 2028. Victor aura alors… 24 ans, de l’expérience en plus et une nouvelle génération à ses côtés que l’on espère prête à relever avec lui ce défi immense. Il faudra défaire Team USA à la maison, bien sûr. Un exploit qui relèverait encore plus la grandeur de l’or. Surtout dans une discipline comme le basketball, perçue comme LE sport collectif roi aux Jeux.

Source : Sports Illustrated