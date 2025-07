Jonas Valanciunas confirme vouloir rester aux Denver Nuggets

Pendant un temps, après son transfert aux Denver Nuggets, Jonas Valanciunas semblait proche de revenir en Europe, au Panathinaïkos, la saison prochaine. Le pivot lituanien a confirmé qu’il resterait bien dans le Colorado.

Les Denver Nuggets ont réussi une intersaison magnifique. Ils ont échangé Michael Porter Jr contre Cam Johnson, ont récupéré Bruce Brown et Tim Hardaway Jr, et ont réussi à gratter Jonas Valanciunas dans un transfert avec les Sacramento Kings.

Pourtant, rapidement après cet événement, de nombreuses rumeurs envoyaient le pivot lituanien au Panathinaïkos. Il a confirmé lui-même, à Basket News, qu’il serait bien le pivot back-up de Nikola Jokic la saison prochaine.

“Maintenant que Denver a décidé de me garder, je veux mettre les choses au clair quant à ma situation la saison prochaine. L’idée de jouer pour le Panathinaikos, plus près de chez moi, était très excitante pour moi, mais cela devra attendre. Je m’engage pleinement à honorer mon contrat avec les Nuggets cette saison et je donnerai tout ce que j’ai pour décrocher un titre.”

Sur le papier, Denver a vraiment l’effectif pour embêter le Oklahoma City Thunder, les Houston Rockets et les Los Angeles Clippers, autres favoris dans la Conférence Ouest. Jonas Valanciunas et sa capacité à réussir des double-doubles malgré un temps de jeu réduit pourrait faire une différence.

Les Nuggets ont l’un des meilleurs secteurs intérieurs de la Ligue. De quoi faire peur à nombre d’équipes, le Panathinaïkos devra attendre, JV a des chances de remporter le premier titre de champion de sa carrière.

Source texte : Basket News