Quel que soit le niveau réel de Hansen Yang, le Chinois va, grâce à sa nationalité, sa personnalité et ses éclairs de génies devenir un des grands noms médiatiques de NBA. Lors du match de Summer League entre les Portland Trail Blazers et les Memphis Grizzlies, 5,4 millions de Chinois étaient devant leur télévision.

Lors de sa carrière NBA, Yao Ming était régulièrement élu titulaire au All-Star Game grâce au soutien de ses compatriotes. La Chine est un pays de basket-ball et le prouve à chaque fois qu’un de leurs représentants parvient à rejoindre la NBA.

Le dernier en date, c’est Hansen Yang. Le prospect intriguant des Portland Trail Blazers est surnommé le “Nikola Jokic chinois”. Drafté en 16e position par la franchise de l’Oregon, le pivot a déjà déclenché une folie médiatique dans l’Empire du Milieu. 5,4 millions de personnes regardaient en direct le match de Summer League entre les Blazers et les Grizzlies selon The Washington Post.

Feature: Yang Hansen, a towering jester with a “fat boy” past, is the NBA’s star of the summer.

The @trailblazers rookie, who drew 5.4 million Chinese viewers for a summer league game, on life, pressure, Yao Ming & the glory of sleep @washingtonpost https://t.co/FdBrIgXB3S

— Ben Golliver (@BenGolliver) July 20, 2025

À titre de comparaison, “seulement” 1,1 million d’Américains suivaient en direct les débuts de Cooper Flagg avec les Dallas Mavericks. Le marché en Chine est immense et il ne serait pas surprenant de voir beaucoup de matchs des Portland Trail Blazers mis en avant par la NBA la saison prochaine.

