Free Agency : Jonas Valanciunas vers le Panathinaikos ?

Alors qu’il vient d’être transféré à Denver contre Dario Saric, Jonas Valanciunas pourrait bien ne jamais enfiler la tunique des Nuggets. À la place, le pivot lituanien viserait un départ vers l’Europe et plus particulièrement au Panathinaikos. Et si une telle chose pouvait arranger les deux partis ?

Backup de Nikola Jokic dans une équipe des Nuggets qui retrouve des grosses ambitions de titres avec sa superbe intersaison, voilà un rôle dans lequel on imaginait parfaitement Jonas Valanciunas. Malheureusement, cette association pourrait bien ne jamais voir le jour.

Jonas Valančiūnas is traveling to Greece per numerous reports and hopes to be released from his NBA contract after Denver acquires him Sunday from Sacramento to join Panathinaikos.

The Nuggets’ consolation: They would gain access to their full MLE.

Le pivot lituanien espère rejoindre le Panathinaikos dès cet été. À vrai dire, il serait même déjà en Grèce dans l’espoir de pouvoir concrétiser cette envie. On a dû lui dire qu’avec Denver c’était pas le Play-in qu’était visé, le bonhomme a pris ses valises direct.

Pour autant, est-ce une grande perte pour les Nuggets ? Oui et non. Forcément, perdre ta doublure au poste 5 et devoir changer tous tes plans, c’est jamais agréable. En revanche, un départ du Jonas pour l’Europe débloquerait l’entièreté de la mid-level exception de Denver, l’équivalent de 14,1 millions de salaire à distribuer sur le marché des agents libres.

Une belle somme qui pourrait permettre à l’effectif de David Adelman de trouver un ou plusieurs renforts de qualité. Avec ou sans Valanciunas, les Nuggets auront un coup à jouer !

