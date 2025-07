NBA Free Agency 2025 : 1er bilan à l’Est ! – Apéro TrashTalk

Myles Turner qui passe des Pacers aux Bucks, Duncan Robinson de Miami à Detroit, Guerschon Yabusele… et plein d’autres bonbons. On parle de la Conférence Est ?

4 jours après l’ouverture de la Free Agency et quelques heures après avoir décortiqué l’Ouest, on se pose pour faire un premier bilan des mouvements (trades et signatures) dans la conférence Est. Malgré ce qu’en disent certaines langues moqueuses (comme les nôtres)… il y a de quoi faire ! Qui s’en est le mieux sorti ? Qui n’en n’a pas fini ? Quels joueurs vont bouger dans les prochains jours ? Allez, on en parle !