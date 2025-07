NBA Free Agency 2025 : 1er bilan à l’Ouest ! Apéro TrashTalk

4 jours après l’ouverture de la Free Agency, on se pose pour faire un premier bilan des mouvements (trades et signatures) dans la conférence Ouest. Il y a de quoi faire ! Qui s’en est le mieux sorti ? Qui n’en n’a pas fini ? Quels joueurs vont bouger dans les prochains jours ? Allez, on en parle dans l’Apéro TrashTalk !