Source image : montage TrashTalk via YouTube

Nouveau bilan de franchise et aujourd’hui place aux Minnesota Timberwolves. Comme l’an passé, les loups ont échoué aux portes des Finales NBA. Que manque-t-il pour franchir un nouveau palier ?

Ce que TrashTalk avait annoncé

54 victoires pour Alex, 53 pour Bastien, on s’attend encore à voir les Wolves à la bagarre pour les premières places à l’Ouest. L’effectif est de qualité, la défense encore solide, en attendant de voir si Julius Randle s’adapte facilement.

Ce qu’il s’est vraiment passé

49 victoires et une 6ème place à l’Ouest. Un peu en-dessous de nos prévisions donc.

Il faut dire que Minnesota a pris son temps pour vraiment lancer sa saison. A la mi-janvier, les Wolves étaient tout juste 8ème, avec un bilan à peine au-dessus des 50%. Ils ont néanmoins bien mieux fini. Avec le retour de blessure de Julius Randle début mars, Minny a trouvé son rythme et enchainé les victoires. 17 sur les 21 derniers matchs pour être exact, de quoi aller chercher une 6ème place sur le gong.

En Playoffs, les observateurs ont tous misé sur les Lakers au premier tour mais Minnesota a su frapper là où ça fait mal, à l’intérieur, éliminant des Angelinos bien trop faibles sous le cercle. Au second tour, Minny a été bien aidé par la blessure de Stephen Curry et a su finir la bête blessée. Comme l’an passé, la route des Finales de Conférence était donc ouverte mais comme l’an passé, Minnesota a rencontré son plafond de verre, avec une défaite sèche face au Thunder. Toujours pas de Finales NBA dans l’histoire des Wolves, qui savent qu’un été important les attend avec de grosses décisions à prendre.

La saison des Wolves en quelques articles

L’image de la saison

On aurait pu mettre Julius Randle avec un maillot des Wolves, puisque ça correspond aussi au départ de Karl-Anthony Towns mais on ne se lasse pas de mettre en avant les envolées d’Anthony Edwards, ici avec un immense poster sur la tête du pauvre Kevon Looney.

Pourquoi on peut sourire

2 finales de Conférence à la suite, les Wolves sont sur le bon chemin pour viser plus haut. Anthony Edwards continue de progresser, avec plusieurs cols bleus à côté pour l’entourer. C’est encore un peu limite pour chatouiller OKC, mais Minny sera à la lutte à la rentrée, avec probablement quelques jeunes qui vont se montrer (Shannon Jr, Dillingham, on espère Beringer).

Pourquoi on peut faire la gueule

Chris Finch est-il encore l’homme de la situation ? C’est pas facile de répondre, surtout vu les résultats récents en Playoffs. Son coaching fait en tout cas parler. Minnesota a aussi beaucoup investi sur sa raquette cet été, avec les prolongations XXL de Naz Reid et Julius Randle. Les finances sont dans le rouge, il va falloir faire avec les pièces sur place. Quid de la mène aussi, où Mike Conley vieillit (et ça se voit sur le terrain)..

Et la suite ?

Les Minnesota Timberwolves avaient trois gros dossiers pour cette intersaison, ils ont verrouillé leur raquette en prolongeant Randle et Reid, laissant Alexander-Walker partir vers Atlanta. On verra l’an prochain si c’était le bon calcul. On suivra aussi les premiers pas en NBA du récemment drafté Joan Beringer, qui rejoint son compatriote Rudy Gobert dans la région des lacs. Est-ce que Minny fera mieux en 2026 ? Dur à dire dans une Conférence Ouest qui s’est encore renforcée (Houston, Denver notamment).

Source stats : TrashTalk