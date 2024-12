Dure soirée pour les Wolves et leurs fans hier. Non seulement ils ont pris cher avec une défaite de 26 points, mais surtout ils ont pris cher face aux Knicks de Karl-Anthony Towns, qui a fait son grand retour à Minneapolis. De quoi frustrer Anthony Edwards, qui a notamment pointé du doigt l’attaque des Loups.

Avant d’affronter les Knicks cette nuit, les Wolves restaient sur six victoires en sept matchs. Une très belle dynamique qui s’explique par le fait que Minnesota avait retrouvé une vraie identité défensive. Offensivement par contre, ça restait un work in progress.

Hier contre New York (défaite 133-107), non seulement la défense de Minnesota a pris l’eau contre un énorme KAT, mais en plus l’attaque a une nouvelle fois montré de grosses limites.

“On n’a aucune identité en attaque” a déclaré Anthony Edwards après le match. “Tout ce qu’on sait, c’est que je vais tenter beaucoup de shoots, et que Ju (Julius Randle) va tenter beaucoup de shoots. On ne connaît rien d’autre. Et ce n’est pas la faute des coachs, c’est nous les joueurs.”

Ant-Man (17 points à 7/16 au tir cette nuit) s’est ensuite montré plus spécifique en déclarant que le manque de spacing représentait un problème, notamment pour lui.

“Je ne peux pas faire grand-chose quand j’attaque le panier. Tout le monde veut me voir attaquer le panier. Je sais que c’est ma force. Aller au panier, finir en lay-up, dunker, mais je ne peux rien faire s’il n’y a pas de ligne de pénétration. Ce n’est pas ouvert. Chacun de nos adversaires a fait un bon boulot pour fermer les espaces. Quand je vais à l’arceau, il y a quatre personnes qui m’attendent. Désolé les gars, je ne peux rien faire.”

On imagine que cette déclaration va résonner fort dans le Minnesota, sachant que Karl-Anthony Towns – transféré chez les Knicks cet été – permettait justement à Edwards d’attaquer le cercle grâce à la grosse menace qu’il représente à 3-points.

Pendant que KAT réalise une énorme saison offensive à New York (25 points par match à 44% à 3-points), l’intégration de Julius Randle continue d’être assez compliquée chez les Wolves, lui qui a besoin du ballon pour s’illustrer et qui est loin d’être un sniper.

Alors, que faut-il faire à Minnesota pour inverser la tendance et retrouver une structure offensive digne de ce nom ?

“Ils ne vont pas aimer ce que j’ai à dire. Alors je ne dirais rien.” – Anthony Edwards

Ambiance ambiance…

