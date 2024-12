Mathias Lessort victime d’une fracture du péroné et absent 4 mois

Les images terribles de Mathias Lessort se blessant gravement à la jambe gauche ont fait le tour de la planète basket. L’intérieur tricolore, l’un des meilleurs éléments de la sélection durant les derniers Jeux Olympiques, va manquer plusieurs mois de compétition.

À vous briser le coeur, d’abord. Puis à vous le réchauffer un peu, à la vue des multiples messages de soutien venus des joueurs français de NBA, d’EuroLeague. Aussi en voyant les vidéos de communion entre membres du Panathinaikos et de Baskonia, à la fin de la partie, en voyant Juancho Hernangomez prendre du temps avec le fils de Mathias Lessort après la blessure de papa.

Juancho Hernangomez shares a moment with Mathias Lessort’s son following the injury of his dad 🙌pic.twitter.com/nXUiDFTESy

À l’heure où ces lignes sont écrites, les médecins du Pana’ ont expliqué – via Ergin Ataman, coach de l’équipe – avoir rapidement diagnostiqué une fracture du péroné selon BasketNews, ce qui implique donc plusieurs mois d’absence et de la rééducation assez lourde pour le joueur. Lessort s’est d’ailleurs exprimé sur les réseaux sociaux après le match, d’une phrase encourageante : “Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort”.

What doesn’t kill you makes you stronger! Thanks for all the messages and prayers love you all ! I’ll be back stronger then ever 🙏🏿

Si l’on se réfère aux 4 mois d’absence évoqués par BasketNews, Lessort serait logiquement prêt pour l’EuroBasket 2025, avec l’équipe de France. Une bonne nouvelle, qui nécessite toutefois d’être prises avec des pincettes.

