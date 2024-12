De retour à Minneapolis sous le maillot des Knicks hier, Karl-Anthony Towns a forcément vu de nombreux souvenirs revenir à la surface après neuf années chez les Wolves. S’il a connu beaucoup de hauts et de bas dans le Minnesota, KAT a vécu des moments qu’il n’oubliera jamais.

Karl-Anthony Towns l’a dit après son retour glorieux à Minneapolis hier : “Ce n’était pas un match comme un autre” pour celui qui est toujours “un grand fan des Timberwolves”.

Malgré ses excellents débuts aux Knicks, KAT garde Minnesota bien au chaud dans son cœur. Il a notamment partagé ses souvenirs les plus marquants durant son passage chez les Wolves :

“Mes souvenirs ? Il y a en a beaucoup. En tant que rookie, j’ai vu KG (Kevin Garnett) dunker, et je me souviens de ma réaction. J’ai vu Derrick Rose planter 50 points. Le match numéro 82 contre Denver (saison régulière 2017-18, ndlr.), le Game 7 contre Denver (demi-finales de Conférence Ouest l’an dernier). Voilà ce qui me vient tout de suite à l’esprit concernant les souvenirs que j’ai ici.”

“Memories? There’s a lot of them”

“As a rookie watching KG dunk”

“Seeing Derrick Rose get 50”

“Game 82 against Denver

“Game 7 vs Denver”

“Just some of the few things”

“…I hold near & dear to my heart”

–– KAT on 9 years in Minnesota pic.twitter.com/A35e42nzkX

— New York Basketball (@NBA_NewYork) December 20, 2024

De plus en plus ému au fil de sa déclaration, Karl-Anthony Towns ne semble pas avoir totalement fermé le chapitre Wolves. En même temps, comment pourrait-il en être autrement sachant que KAT a été transféré à la surprise générale durant l’intersaison, après quasiment une décennie à Minnesota et surtout une magnifique qualification en finale de Conférence Ouest.

S’il est épanoui à New York (et que les Wolves galèrent sans lui), Karl-Anthony Towns restera toujours synonyme avec les Minnesota Timberwolves. Et l’ovation qu’il a reçue cette nuit de la part de ses anciens fans le prouve.

Source texte : New York Basketball

L’ovation des fans des Wolves pour le retour de Karl-Anthony Towns dans son ancienne tanière. 🫶 pic.twitter.com/j0lN14BQVY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 20, 2024