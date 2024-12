Evan Fournier questionne l’annulation du match Paris – Fenerbahce en EuroLeague

Hier, la rencontre d’EuroLeague entre Paris et Fenerbahce a été annulée. La raison ? Une épidémie qui a empêché le club d’aligner assez de joueurs pour la rencontre. La décision de reporter le match a fait grincer des dents sur les réseaux. Notamment celles d’Evan Fournier, qui met en garde sur le précédent que pourrait créer un tel choix.

Est-ce que Paris bénéficie d’un traitement de faveur en EuroLeague ? Non, et ce ne devrait même être sujet à questionnement, mais… formulons autrement pour aborder ce sujet : est-ce qu’en cas d’absences trop nombreuses, des clubs comme Vitoria-Gasteiz ou Berlin auraient joui d’un réaménagement pareil de leur calendrier ? Là, on est – malheureusement – pas franchement certain.

L’annulation de la rencontre entre Paris et Fenerbahce, deux équipes luttant pour la première place de la saison régulière d’EuroLeague, a fait beaucoup parler. À commencer par Evan Fournier, qui n’a pas mâché ses mots pour partager son ressenti sur Twitter.

“Toutes les équipes composent avec les maladies et les blessures chaque soir. Si il n’est pas possible de se présenter avec assez de joueurs pour le match, ce devrait être une défaite. Annuler des matchs permet potentiellement aux équipes de manipuler le règlement et cela devient dangereux. C’est juste mon avis.”

L’affaire aurait pu s’arrêter là, mais le directeur sportif du club parisien, Amara Sy, s’est feint d’une réponse cinglante pour tous ceux qui ont dénoncé le report du match. Pour lui, il n’y a pas de question à poser vu le contexte.

De quoi provoquer une réaction d’Evan Fournier, qui réaffirme son opinion.

Ce qu’on en pense ici ? La décision est à priori le résultat d’un accord entre Paris et Fenerbahce. De ce côté là, il est impossible de remettre en question quoi que ce soit. Seulement, et comme l’indique assez justement Evan, attention au précédent que cela pourrait créer. Demain, n’importe quelle équipe pourrait aussi demander à ce que les matchs soient reportés pour d’autres raisons. Ce qui n’est pas forcément en adéquation avec le principe d’incertitude lié au sport. On se demande également si, pour d’autres clubs qui ne jouent pas les premiers rôles de la compétition comme Paris et Fener, une telle requête aurait été acceptée…