C’est l’un des grands sujets de conversation de cette saison 2024-25 : “Est-ce qu’il y a trop de tirs à 3-points en NBA ?”. Pour beaucoup, la réponse est oui. LeBron James est le dernier à critiquer le style de jeu actuel de la Grande Ligue.

Hier, LeBron James a profité d’une question sur le nouveau format du All-Star Game pour s’exprimer sur le jeu actuel et dénoncer le nombre très important de tirs primés.

“Ce n’est pas juste le All-Star Game. C’est notre jeu en général. Il y a beaucoup de p*tain de 3-points qui sont tirés. Donc la discussion dépasse le cadre du All-Star Game.”

New story: LeBron James on the state of today’s NBA – “There’s a lot of f—-ing 3s being shot” https://t.co/S1frP9tKlA

— Dave McMenamin (@mcten) December 19, 2024

On en a fait un gros dossier il y a quelques semaines, pour montrer l’énorme place qu’a prise le tir à 3-points dans le jeu NBA moderne, tout particulièrement cette saison.

Ce sujet crée aujourd’hui de nombreuses discussions dans le monde de la NBA, certains affirmant que la surdomination du tir primé explique la baisse sensible des audiences NBA tandis que d’autres vont jusqu’à dire que le tir à 3-points a tué le basket.

Cela fait tellement parler que le commissionnaire de la Ligue Adam Silver est obligé de se poser sur le dossier.

“Oui, nous discutons beaucoup du style de basket qui est joué actuellement. Je ne dirais pas que c’est uniquement un problème lié aux 3-points. On regarde plus d’une manière globale en prenant compte le niveau de skills, la diversité de l’attaque, la réaction des fans, et tout ça.” – Adam Silver

La NBA va-t-elle intervenir pour limiter l’importance du tir à 3-points et ainsi rééquilibrer la manière avec laquelle le jeu est joué ? Peut-être, même si tout changement fondamental dans la nature du jeu est forcément difficile à mettre en place.

En tout cas, quand on fouille un peu, on arrive à trouver certaines propositions d’internautes et Hexperts du basket qui méritent d’être creusées.

I have long enjoyed @tomhaberstroh’s work but this might be his magnum opus.

Link below to his piece that makes the case for THIS: pic.twitter.com/RyRdAU2tjO

— Kris Pursiainen (@krispursiainen) December 20, 2024

L’analyste Tom Haberstroh propose par exemple le système “2-3-4”, où – en gros – les shoots près de la raquette valent 2 points, les shoots mi-distance valent 3 points, et les shoots derrière l’arc valent 4-points. L’objectif : rediversifier/rééquilibrer le jeu en redonnant de l’importance à la zone mi-distance, quasiment abandonnée dans le jeu NBA actuel car moins efficace que le 3-points et les dunks/lay-ups.

D’autres propositions – encore plus audacieuses – existent comme celle de Kirk Goldsberry, qui propose carrément que chaque équipe détermine elle-même les dimensions de la ligne à 3-points, histoire d’éviter ce phénomène où les attaques NBA jouent quasiment tous de la même manière.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry)

On ne sait pas si Adam Silver jettera un œil à ces propositions, mais il est clair que la NBA doit aujourd’hui se poser les bonnes questions concernant l’énorme importance prise par le tir à 3-points.

Source texte : ESPN