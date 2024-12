Parmi les nombreux Français qui brillent de l’autre côté de l’Atlantique, on peut ajouter Adama Bal. Le jeune Frenchie évoluant à l’université de Santa Clara en NCAA reste sur sa meilleure perf’ de la saison, un jour après avoir fêté son anniversaire !

Adama Bal a fêté ses 21 ans ce mercredi 18 décembre. Le lendemain, il a cartonné avec son équipe de Santa Clara en scorant 27 points – record de la saison – face à Kennesaw State.

🇫🇷 Adama-Alpha Bal had a season-high in scoring last night, as Santa Clara beat Kennesaw State:

🪣 27pts

🎯 6/11 from three

💪 2rebs

♟️ 4asts

🔒 1stl

Good floor game, especially shooting the ball off the catch without hesitation pic.twitter.com/qlGt0x4x92

— Eurohoops Scouting (@EHoopsScouting) December 19, 2024

Adroit et confiant de loin, Bal a d’abord enchaîné les banderilles, avant de profiter de la menace qu’il représentait de loin pour attaquer le panier. Il a ainsi rappelé à son équipe et son adversaire du jour qu’il pouvait cartonner offensivement, lui qui s’était montré plus discret ces derniers matchs en comparaison au début de saison. Sur une série de quatre victoires de suite, Adama Bal monte en puissance avec son équipe de Santa Clara.

Le natif du Mans – considéré comme l’un des meilleurs prospects internationaux il y a quelques années – dispute actuellement sa quatrième saison NCAA et sa deuxième avec Santa Clara. Bal s’était retiré de la Draft NBA 2024 après s’être initialement présenté.

