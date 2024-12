Carmelo Anthony bientôt commentateur sur NBC ou Amazon ?

Les grandes annonces s’enchaînent concernant Carmelo Anthony. Alors qu’il vient d’être nommé parmi les candidats au Hall of Fame, Melo serait aussi en route pour devenir consultant sur NBC ou Amazon, nouveaux partenaires de diffusion de la NBA.

Dirk Nowitzki, Jamal Crawford, Blake Griffin, Dwyane Wade… les anciens joueurs stars de la NBA qui pourraient bientôt devenir commentateurs sont nombreux. On peut désormais ajouter Carmelo Anthony à la liste.

Selon le site Front Office Sports, l’ancienne star des Knicks et des Nuggets (10 fois All-Star, 19 années en NBA) fait en effet partie des candidats pour enfiler le costume d’analyste sur l’une des nouvelles plateformes de diffusion de la NBA à partir de 2025, à savoir NBC et Amazon. ESPN – partenaire de longue date de la NBA – serait aussi intéressé pour recruter Anthony.

Il n’y a néanmoins rien d’officiel pour l’instant, et le flou règne sur le rôle exact que pourrait tenir Melo (Consultant en plateau ? Commentateur de match ?) si cela venait à se confirmer.

BREAKING: Carmelo Anthony in Play for Possible NBC and Amazon NBA Analyst Jobs.

Read my latest ‘Tuned In’ column for @FOS 👇https://t.co/XXWync8Mpp

— Michael McCarthy (@MMcCarthyREV) December 19, 2024

L’univers médiatique n’est pas totalement étranger à Melo, lui qui tient notamment un podcast – 7PM in Brooklyn – depuis un an maintenant.

Alors, qui veut entendre les analyses de l’un des meilleurs scoreurs all-time ?

Source texte : Front Office Sports