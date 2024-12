Face aux Grizzlies cette nuit, Stephen Curry a sans doute réalisé son pire match en carrière. 2 points grattés aux lancers, mais 0/7 au tir, 0/6 à 3-points. Tout comme son équipe, il a sombré très vite dans une rencontre qui semblait déjà perdue après dix minutes de jeu.

Est-ce que ce Memphis – Golden State du 19 décembre fera date dans l’histoire des Warriors ? Non, pas du tout. Est-ce qu’on le mentionnera dans la carrière de Stephen Curry ? Sans doute pas, il y a des tonnes de faits plus prestigieux que cette terrible partie pour le Chef. Néanmoins, on s’en souviendra probablement comme le pire match en NBA pour le double MVP. 2 points, 3 rebonds, 1 passe, 1 interception, 0/7 au tir.

Que dire pour expliquer une telle bavure ? Déjà, Golden State a très, très vite hissé le drapeau blanc. Steve Kerr a compris bien rapidement que la rencontre allait tourner au fiasco, et n’a pas pris la peine de faire jouer Curry passé la moitié du 3e quart-temps. Deuxième point ? L’association avec Dennis Schroder, pour son premier match avec les Warriors. Repères manquants, lui aussi a réalisé une piètre partie (2/12 au tir).

Et tout simplement, des tirs difficiles pris sans rythme, face à une défense de Memphis décidée à ne rien laisser passer. Au delà de ces facteurs, disons que tout simplement, le Chef a eu un trou d’air. Ça arrive, même aux plus grands. Le souci, c’est qu’à part Brandin Podziemski, tout le monde est passé à côté.

YEAH ZACH 😤🚫@zach_edey | @FDSN_Grizzlies pic.twitter.com/ovgOBk6R2y

— Grind City Media (@grindcitymedia) December 20, 2024

Après la rencontre, Curry s’est quand même voulu rassurant, en expliquant que malgré cette défaite monstrueuse, il ressentait un meilleur feeling que l’an passé d’un point de vue collectif. Ok, mais faut pas s’habituer à prendre des méga-pilules souvent non plus.

“Je trouve l’atmosphère meilleure en ce moment. Je vais continuer à le dire car je pense sérieusement que nous sommes meilleurs que nous l’avons été.” – Stephen Curry

“I like the vibes better right now… I’m going to keep saying it cause I genuinely believe it we are better than what we been playing.”

Steph Curry doesn’t seem worried after the Warriors 51 point loss to Memphis 🤔

(via @NotoriousOHM)pic.twitter.com/2AKHvQ7W01

— ClutchPoints (@ClutchPoints) December 20, 2024

L’an passé, les Warriors n’avaient pas réussi à trouver un rythme de croisière suffisamment stable pour se qualifier directement aux Playoffs. Conséquence ? Élimination au Play-in. Il faut donc tirer le positif de cette défaite, en se disant qu’elle va remettre les esprits sur les bons rails, ceux du début de saison intéressant des hommes de la Baie.

Source : NBCS Warriors