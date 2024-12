Personne ne s’attendait à voir une victoire de Chicago à Boston cette nuit. Personne, à part peut-être Zach LaVine, qui a lâché une masterclass pour porter les Bulls vers la victoire sur les terres du champion en titre.

Cette saison, aucun joueur n’avait réussi à planter plus de 35 points dans une victoire face aux Celtics. Aucun joueur… jusqu’à Zach LaVine cette nuit.

En l’espace de 33 minutes, la star des Bulls a accumulé 36 pions (dont 20 en première mi-temps), 6 rebonds et 4 passes avec une magnifique adresse : 11/19 au tir dont 6/11 du parking, et 8/9 aux lancers-francs. Il a aussi contribué au gros quatrième quart de Chicago (35-22) sur le parquet des Celtics.

Zach LaVine leads the @chicagobulls to the HUGE road win in Boston! 🔥

36 PTS | 6 3PM | 11-19 FGM | 6 REB | 4 AST pic.twitter.com/s0gQC3dC2k

— NBA (@NBA) December 20, 2024

Agressif vers le cercle tout en étant adroit de loin, Zach LaVine continue de rappeler à toute la NBA qu’il est un sacré scoreur. Cela fait désormais trois perfs à 30 points sur ses quatre derniers matchs (il a manqué une rencontre dans le lot à cause de douleurs au dos), et là il y avait quand même de sacrés clients en face.

Auteur d’une saison très solide en attaque (quasiment 22 points de moyenne à 50% au tir, 42% à 3-points et 80% aux lancers-francs), Zach LaVine est en train de faire remonter sa cote, potentiellement en vue d’un transfert d’ici à la prochaine trade deadline. Si son contrat XXL continue de repousser certaines équipes, ses belles perfs du moment rendent un transfert plus probable qu’il y a encore quelques semaines.

Récemment, on a appris que les Nuggets surveillaient tout particulièrement le dossier…