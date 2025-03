Auteur d’un gros carton (44 points) cette nuit pour faire tomber les Suns, Anthony Edwards a également écrit un peu plus son nom dans les bouquins d’histoire des Wolves. L’arrière est devenu le joueur avec le plus de tirs à 3-points inscrits sur une saison à Minnesota.

S’il continue comme ça, on voit mal quel record de franchise pourrait échapper à Anthony Edwards du côté des Wolves. Déjà détenteur du record de franchise à 3-points sous le maillot des Wolves en carrière, Ant s’est cette fois offert le record de franchise de tirs primés.. sur une saison. Avec ses 6 tirs à 3-points du soir, il en est déjà à 244 depuis octobre, il dépasse ainsi Malik Beasley, qui en avait mis 241 lors de la saison 2021-22. (source StatMuse)

THE NEW SINGLE-SEASON FRANCHISE RECORD HOLDER FOR 3PM. 👏 https://t.co/Waap7nb1q5 pic.twitter.com/1biSYhAN7i

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) March 3, 2025

C’est un record d’autant plus impressionnant quand on sait que Anthony Edwards a eu besoin de 20 matchs de moins que Beasley pour atteindre ce nombre. En parallèle, Ant a aussi égalé Kevin Garnett pour un autre record de franchise, avec le plus grand nombre de matchs à 30 points, 5 rebonds et 5 passes. Spoiler, il le dépassera très rapidement.

tied KG for the most 30/5/5 games in franchise history (regular szn only) 🐜 pic.twitter.com/WofgRsX5sd

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) March 3, 2025

Source : Minnesota Timberwolves / StatMuse