Touché aux ischio-jambiers face aux Rockets, Domantas Sabonis rejoint l’infirmerie des Kings pour au moins une semaine.

Comme annoncé, Sacramento va devoir se passer de Domantas Sabonis mais le premier retour des Kings semble quand même rassurant car la franchise explique qu’elle donnera une update d’ici une semaine. On parlerait donc d’une absence assez courte pour le Lituanien.

The Sacramento Kings announce that Domantas Sabonis suffered a grade 1 left hamstring sprain on Saturday.

An update will be provided in one week. pic.twitter.com/e9DvJnmixt

— Brenden Nunes (@BrendenNunesNBA) March 3, 2025

Domas devrait donc rater, à minima, cinq matchs pour Sacramento. À savoir les déplacements à Dallas, Denver puis chez les Clippers mais aussi la réception des Spurs et des Knicks. En son absence, c’est Jonas Valanciunas qui va retrouver un rôle de titulaire. Face à Houston, il avait d’ailleurs rendu de fiers services avec un gros double-double (15 points, 14 rebonds, 4 interceptions, 3 contres) pour aller chercher la victoire.

Source texte : Sacramento Kings / Brenden Nunes