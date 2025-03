Meyers Leonard (33 ans) prend sa retraite

Un peu moins de deux ans après son dernier match NBA, Meyers Leonard a annoncé qu’il prenait sa retraite, à seulement 33 ans. Passé par les Blazers, le Heat et les Bucks, il aura passé 10 saisons en NBA.

C’est l’heure de dire stop pour Meyers Leonard ! L’ancien intérieur a annoncé sa retraite sur ses réseaux sociaux avec effet immédiat. Une décision visiblement motivée par des problèmes physiques trop importants et aussi l’envie de passer plus de temps auprès de sa famille.

I knew after the Milwaukee season that I couldn’t play basketball anymore.

It was the hardest decision I never had to make—because my body made it for me.

At first, I wasn’t planning to say anything. I figured people would assume as time passed.

(1/6) pic.twitter.com/lHc18XA3Rb

— Meyers Leonard (@MeyersLeonard) March 3, 2025

Drafté par les Blazers, Meyers Leonard avait montré de belles dispositions dans l’Oregon durant sept saisons, avec un profil de grand capable de shooter au loin, à une époque où ce profil commençait à devenir de plus en plus apprécié. Il avait ensuite exporté ses talents du côté de Miami, où il avait atteint les finales NBA aux côtés de Jimmy Butler et compagnie.

Sa fin de parcours en Floride aura été marquée par l’épisode des jeux en ligne, avec l’emploi d’un terme jugé antisémite qui l’a mis au ban de la NBA pendant deux ans avant que les Bucks ne lui donnent une ultime chance en 2023.

Source texte : Meyers Leonard