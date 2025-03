Avec 25 points en 28 minutes cette nuit face aux Nuggets, Julius Randle a encore brillé et les Wolves ne perdent plus un match depuis son retour de blessure : 6/6 !

Si le niveau de jeu de Julius Randle peut varier du tout au tout d’un jour à l’autre, comme ses premiers mois à Minnesota l’ont prouvé, il n’en reste pas moins un élément indispensable de son équipe. Depuis son retour de blessure, les Wolves ne perdent plus. Avec la victoire de cette nuit sur le parquet de Denver (pas l’adversaire le plus facile à jouer), Minny reste sur 6 victoires de rang.

Alors oui, certains nous diront que l’adversité n’était peut-être pas folle car battre les Spurs, les Suns, les Hornets, le Heat et les Sixers du moment n’a rien d’un parcours du combattant mais pendant l’absence de Randle, les Wolves ont perdu contre pire, avec deux défaites gênantes face aux Wizards et au Jazz.

D’ailleurs, si on regarde le programme de Minnesota durant l’absence de son ailier-fort titulaire, on remarque que la troupe de Chris Finch présente un bilan de 5 victoires pour 8 défaites. Le calendrier n’a pas aidé (trois fois OKC mais aussi les Rockets, les Cavs ou les Lakers 2.0) mais les Wolves sont toujours plus dangereux avec Randle, puisqu’il décharge Anthony Edwards d’une partie de la création en attaque et le seconde au scoring. Il tourne à 19 points, 7,5 rebonds et 6,5 passes sur la série de six victoires en question et Minnesota a même gagné ses 11 derniers matchs avec Randle en tenue.

Les Wolves restent plus que jamais en course pour une place dans le Top 6 de leur Conférence. A partir de vendredi, Minnesota débute une série de cinq matchs prenables à domicile (Magic, Jazz, Pacers, Pelicans x2). De quoi viser encore plus haut à l’Ouest ?