Adam Caporn (assistant chez les Wizards) nommé coach de l’Australie

Membre du staff australien depuis 2020, Adam Caporn va monter en grade puisqu’il vient d’être nommé coach des Boomers. Il succède ainsi à Brian Goorjian.

C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre dans l’histoire du basket australien avec l’arrivée d’Adam Caporn à la tête de l’équipe. Un nouveau chapitre qui ne devrait pas perturber plus que ça les joueurs puisque ces derniers travaillaient déjà avec Caporn lorsque celui-ci était assistant de Goorjian. Avec le départ de ce dernier après les derniers JO, la fédération australienne a fait le choix de la continuité en nommant l’un de ses adjoints pour lui succéder.

La concurrence était pourtant rude. Selon ESPN, Quin Snyder, Gordon Herbert, Will Weaver et Bret Brielmaier étaient aussi pressentis pour le poste. Le coach d’Atlanta a néanmoins retiré sa candidature après coup.

C’est une grande première pour Adam Caporn, 42 ans, à la tête d’une sélection. S’il a déjà coaché en club (en Australie principalement mais aussi la réserve des Nets), il occupait ces dernières années des rôles d’assistant (Australie donc et actuellement chez les Wizards). Le voilà qui prend le grand costume et il a du pain sur la planche. Avec les retraites internationales de Patty Mills et Joe Ingles, l’Australie va désormais confier les rênes aux jeunes leaders comme Josh Giddey ou Dyson Daniels. L’objectif étant bien sûr d’aller chercher une médaille dans trois ans aux JO de Los Angeles.

