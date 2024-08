Patty Mills a probablement joué son dernier match avec l’Australie…

C’est une immense page du basketball australien qui se tourne. Après cette défaite bien décevante contre la Serbie en quarts de finale des Jeux olympiques, Patty Mills va probablement prendre sa retraite internationale.

Jusqu’au bout, il aura été fabuleux. Une dernière performance à 26 points à 11/21 aux tirs, un tir complètement incroyable pour arracher une prolongation que les Australiens perdront finalement. Une fin douce-amère pour Patty Mills, qui va sans doute rejoindre Joe Ingles, lequel avait prévenu avant les JO de Paris 2024 que cette compétition serait sa dernière avant de raccrocher les sneakers avec l’équipe nationale. Pour Patty, c’est une histoire de plus de dix-sept ans qui se termine. Après une première sélection avec les Boomers en 2007 pour les championnats d’Océanie, Patoche a participé à cinq Jeux olympiques et trois coupes du monde. Une légende vivante.

This was more than likely Patty Mills’ final game with the Boomers. Joe Ingles has signaled for a while that this would be his final Boomers campaign.

“On doit profiter de chaque moment de cette aventure. Cela n’a pas été le voilier le plus facile à naviguer, mais on l’a fait ensemble et n’avons jamais pris ces moments pour acquis. Dans les bons et dans les mauvais moments, les hauts et les bas, les larmes de joie, les larmes de tristesse, ça a été une incroyable aventure que j’ai pu partager avec ces gars” – Patty Mills

Patty Mills et l’Australie, quelle belle histoire. On n’oubliera pas les 42 points et 9 passes face à la Slovénie pour s’emparer de la médaille de bronze aux JO de Tokyo, où il avait été le porte-drapeau de son pays. Les matchs où il a triomphé contre le géant américain. Les performances dingues au scoring à chaque compétition intercontinentale. Rendez-vous compte, le bonhomme a été le meilleur scoreur aux Jeux de Londres en 2012, deuxième aux Jeux de Rio en 2016, troisième à la Coupe du Monde 2019 et aux Jeux de Tokyo en 2021. Il est devenu cinquième au nombre de points inscrits aux Jeux olympiques, quatrième aux 3-points rentrés et troisième aux interceptions. Patty Mills se retire, avec le statut de monstre sacré du basket FIBA.