Avant la demi-finale des JO Paris 2024 face à l’Allemagne qui est programmée pour ce soir à 17h30, il y a déjà eu trois matchs entre Français et Allemands en moins d’un mois. Trois matchs, un bilan assez mitigé, et vraiment pas de quoi être complètement rassurés.

Chapitre 1 : 6 juillet 2024, l’Allemagne s’empêtre dans la Wemby-mania

Peut-on vraiment tirer des enseignements de ce premier match de préparation face à l’Allemagne ? Nous on pense que pas vraiment, pour la bonne et simple raison que la fratrie Wagner n’était pas présente pour cette première opposition. Notre Equipe de France, alors pleine de confiance, s’était appuyé sur un immense Victor Wembanyama (27 points en 19 minutes à 5/9 de loin au tir), ne laissant aucune chance aux Allemands.

Dans un match où on avait l’impression que seulement Dennis Schröder en voulait (23 points et 6 passes), on a tiré des conclusions un peu rapides, du genre : “ramenez-nous les équipes d’Amérique du Nord, histoire qu’on ait un minimum d’adversité”. En même temps, avec 62% d’adresse (contre 39% pour les Allemands) et un écart de +24 (90-66) à la fin de la rencontre, normal de prendre un peu la confiance. Mais le duo Wagner nous a vite rappelé au match suivant à quel point on s’était vite montés le bourrichon.

Chapitre 2 : 8 juillet 2024, retour à la réalité

Peut-on vraiment tirer des enseignements de ce deuxième match de préparation face à l’Allemagne ? Nous on pense que pas vraiment, pour la bonne et simple raison que l’ovni Wembanyama n’était pas présent pour cette seconde opposition. En effet, pour cette deuxième rencontre, les Allemands ont proposé un concept pas mal. “On retrouve notre meilleur joueur et vous perdez le vôtre”. Dans un match où à peu près tout l’effectif français est médiocre (personne ne dépasse les 11 points), le duo Franz Wagner – Dennis Schröder (17 points chacun) commence à nous expliquer d’où vient leur titre de Champion du monde. L’adresse fantastique des Français du dernier match ? Disparue. 37,5% au tir, débrouillez-vous avec ça.

Ce second match face à l’Allemagne a été le premier à mettre en lumière les faiblesses de la France : difficulté à gérer les guards en défense, quasi impossibilité de trouver du scoring à l’intérieur, absence d’un meneur numéro 1 clairement défini pour mettre un vrai tempo en place… A la fin, les Français ne sont qu’à 5 points des Allemands (65-70), mais niveau ressenti on pourrait tout aussi bien être à -17.

Chapitre 3 : 2 août 2024, Franz Wagner vous salue bien bas

La grande pantalonnade, la débâcle générale, la tabassée infernale, on pourrait en trouver des titres pour ce troisième match de poule des JO Paris 2024 entre France et Allemagne.

Après deux succès pour chaque équipe en poule (pas obtenus de la même manière, croyez-nous), Français et Allemands se retrouvaient pour un troisième round qui sentait bon le Rhin et la chaîne Arte. Avec un vrai enjeu cette fois, à savoir la première place du Groupe B, les Allemands n’ont pas fait dans le détail. Le score final – 85 à 71 pour l’Allemagne – fait grande justice aux Français, tant l’Allemagne a dominé son sujet du début jusqu’à la presque fin, dépassant les 20 pions d’écart avant la mi-temps. Une fois encore, le duo Dennis Schröder – Franz Wagner fait BIEN mal : 26 points chacun, auxquels l’ami Dennis ajoute 9 passes décisives.

Côté Français, tout le monde est paumé. Même Wemby, qui a fait son retour depuis, n’est pas aussi dominant qu’avant (14 points et 12 rebonds). Les Français laissent des lancers-francs, peinent à se trouver, la communication en défense n’est pas bonne. L’adresse n’est pas si mauvaise, mais celle des Allemands est meilleure. L’activité au rebond n’est pas affreuse, mais celle des Allemands est meilleure. On ne perd pas tant de ballons que ça, mais les Allemands en perdent moins. On vous la fait simple, le plus on accumule les domaines de jeu où l’on est moins fort que son adversaire au basket, le plus difficile il est de gagner. C’est une remise à niveau globale dont les Français ont besoin après ce troisième match face aux Allemands, faut qu’il y ait un déclic.

Nos amis d’outre-Rhin nous ont dominés de la tête et même un peu des épaules jusqu’à ce que nos chemins se recroisent en demi-finales des JO Paris 2024. Après la superbe performance française face au Canada ce mardi, l’espoir est bel et bien là : nos Français PEUVENT le faire, et joueront crânement leur chance ce soir. France – Allemagne, c’est à 17h30 en direct de Paris Bercy, et c’est bien sûr complètement immanquable.