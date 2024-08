Ce soir, à 21h, la Serbie va retrouver Team USA en demi-finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un challenge énorme pour les hommes de Svetislav Pesic, mais un challenge qui ne leur fait pas peur.

“La meilleure équipe de l’histoire du basket international.”

Voilà comment le coach de la Serbie a qualifié son adversaire du jour : les Avengers. Complètement dominés par Team USA en préparation puis en ouverture des JO de Paris 2024, les vice-champions du monde sont bien conscients qu’ils se retrouvent face à une véritable armada, devant une montagne qui semble presque infranchissable. Les Américains sont pour l’instant invaincus et ont remporté tous leurs matchs de minimum… 17 points.

De quoi flipper un peu avant la demi de ce soir, mais les Serbes ne sont pas du genre à baisser les yeux.

“De match en match, ils (les Américains, ndlr.) grandissent en tant qu’équipe. On respecte ça, mais on se respecte aussi nous-mêmes. On n’est pas effrayés ! On veut jouer un bon match.” – Svetislav Pesic, via BasketNews / Eurohoops

Svetislav Pesic believes they will face the best national team in history 🗣️ #Paris2024

What are your predictions? 🇷🇸 Serbia OR 🇺🇸 Team USA pic.twitter.com/mF7JJYF8nL

— BasketNews (@BasketNews_com) August 7, 2024

Les Serbes le savent : pour battre Team USA, ils doivent jouer le meilleur match de leur compétition, eux qui sont passés tout près de l’élimination contre l’Australie de Patty Mills. C’est même le match de leur vie qu’ils doivent jouer vu la montée en puissance des Américains, qui n’ont jamais planté moins de 100 points dans un match depuis le début des JO.

Nikola Jokic, Bogdan Bogdanovic et Cie peuvent-ils faire vaciller les Avengers ? Début de réponse à 21h ce soir.

__________

Sources texte : BasketNews / Eurohoops