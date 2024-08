A trois jours de la fin des Jeux olympiques, le trophée de MVP est sur toutes les lèvres. Nan on déconne, on n’en parle pas des masses, mais on en parle un chouïa quand même, et ce matin c’est – encore – LeBron James qui a la cote.

Depuis le début de ces Jeux olympiques, Team USA roule sur la concurrence, un peu comme prévu. Au milieu de ce parterre de stars LeBron James s’éclate, à tel point que la FIBA le place encore ce matin en tête des prévisions pour le trophée de MVP du tournoi :

LeBron James tourne sur cette compétition à 13,8 points, 5-8 rebonds et 7,8 passes, à quelque chose comme 150% au tir. Très sûr de sa force malgré une valise de balles perdues, Bron assure et jouera ce soir face à son dauphin Nikola Jokic, alors que le troisième Dennis Schroder affrontera la France, représentée dans ce classement par Victor Wembanyama et Guerschon Yabusele, l’occasion de mentionner l’absence du GOAT Isaïa Cordinier, qui selon nous mérite de devancer LeBron James après sa performance Jordanesque face au Canada. Pour Brian Windhorst en tout cas, LeBron a une bonne raison d’aller chercher cette distinction :

“Il a quatre MVP….. le seul truc qu’il n’a pas c’est le trophée de MVP des JO”

Faites vos jeux, et les demi-finales de ce soir seront en tout cas un indice de plus quant au classement final du MVP. Alors, qui sera le dauphin d’Isaïa Cordinier.