Dans la demi-finale de tennis de table par équipe, l’équipe de France n’est pas parvenue à renverser la Chine. Trop sereins, trop dominants, trop puissants, les champions olympiques en titre n’ont pas fait dans le détail (3-0) face à Simon Gauzy et les frères Lebrun.

Pour le match en double inaugural, la paire Alexis Lebrun – Simon Gauzy a souffert. Si les Français s’arrachent comme des lions dans le premier set perdu malgré une balle de set (13-11), le monstre chinois à deux têtes ne tarde pas à cracher un feu inextinguible. Pour les moins initiés, Ma Long et Wang Chuqin sont l’équivalent de LeBron James et Michael Jordan dans le monde du tennis de table. Les Bleus s’accrochent dans quelques échanges magnifiques, mais le combat tourne vite à la démonstration. 11-5 puis un très sec 11-2, les fautes directes ne pardonnent pas.

Violence maximale des Chinois.

On a tout donné dans le premier set, on le perd au finish et derrière c’est un ROULEAU COMPRESSEUR.

Hyper impressionnant à regarder.

Dans le remake de la demi-finale olympique du tournoi simple, Fan Zhendong décide d’imiter le match de Kevin Durant face à la Serbie. Face à Félix Lebrun, il honore son titre individuel récupéré quelques jours plus tôt en ne commettant d’abord… aucune erreur (11-3). Le médaillé de bronze français réagit à l’orgueil en signant cinq – incroyables – points de suite dans la deuxième manche, mais le Chinois trouve toujours un moyen pour ne pas perdre (13-11) en sauvant deux balles de set.

Derrière des réflexes sidérants, les deux prodiges s’envoient des échanges de fous furieux dans une Arena bouche bée. Alors que le niveau monte de dix-huit crans, Félix Lebrun réussit l’exploit d’arracher un troisième set sublime (8-11) avant de s’incliner d’un rien les armes à la main (15-13). En sauvant notamment cinq (!!) balles de match ahurissantes, Féfé était tout simplement inouï. Des points exceptionnels, un mental en acier, mais un adversaire imbattable. A 17 ans, Félix Lebrun a de quoi être immensément fier. Quel talent.

J’ai HURLÉ D’UNE FORCE.

C’est le point de L’ANNÉE 😭🇫🇷🔥 pic.twitter.com/uvvMK0DybE

Dans le dernier match en simple, Wang Chuqin se heurte d’abord à un Alexis Lebrun bien remonté. Immense favori, le Chinois laisse filer le premier set (7-11) avant de commencer à douter. Le frangin de Félix joue sans complexe avec une défense qui n’a rien à envier à prime Bill Russell, mais le numéro 1 mondial monte en puissance au fil des échanges. Trois sets de suite (11-8, 11-9, 11-1) qui scellent le sort de la demi-finale, c’est plus fort que Wilt Chamberlain. Mais la combativité des Français, à un niveau inédit, a eu le mérite de (presque) rendre ces Chinois humains. Merci pour les émotions, merci pour la France, c’était trop fort en face.

Défendre (verbe) : Résister à une agression, repousser une attaque, une critique ; se battre.

pic.twitter.com/JLf2fG6Qke

Fan Zhendong, Ma Long, Wang Chuqin et la Chine filent tout droit vers un nouveau titre par équipe. L’équipe de France de tennis de table a rendez-vous pour la médaille de bronze face au Japon vendredi matin à 10h.