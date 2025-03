Depuis l’annonce de la mise en vente de la franchise en juillet dernier, tout le monde se demande qui va reprendre les Boston Celtics. Selon Sportico, il n’y a plus que quatre candidats en course, on fait le point.

Il y a pire dans la vie que de convoiter une équipe qui sort tout juste d’un titre de champion NBA et qui postule à d’autres dans les prochaines années. Sauf que pour devenir le grand patron des Celtics, il va falloir mettre la main à la poche car l’équipe est estimée à 5,6 milliards de dollars ! Ce sera tout simplement le rachat de franchise le plus cher de l’histoire de la NBA.

Ils ne sont que quatre candidats à pouvoir entrer dans le grand fauteuil vert selon Sportico. Les quatre groupes en question ont tous présenté un projet de rachat aux propriétaires actuels et toujours selon Sportico, on devrait avoir un nouveau cap de franchi en fin de semaine, avec potentiellement un nouveau tri parmi les noms en question. Et qui sont donc ces groupes qui se sont mis en tête de racheter la franchise historique ?

Le premier est le Friedkin Group, présidé par Dan Friedkin. Basé au Texas, le groupe a déjà investi dans le domaine du sport, en particulier le football, puisqu’il possède le club italien de la Roma, le club anglais d’Everton mais aussi l’AS Cannes en France. La fortune de Dan Friedkin est estimée à 7,5 milliards de dollars.

On trouve ensuite Stan Middleman, président du groupe Freedom Mortgage. Là aussi un passionné de sport mais plus de baseball, lui qui est propriétaire minoritaire chez les Phillies de Philadelphie depuis 2023. Son nom avait aussi été cité pour racheter des parts chez les Guardians ou les Nationals, toujours en MLB.

William Chisholm, de son côté, est un peu moins connu dans le milieu sportif puisqu’on ne lui connait pas d’investissements dans une équipe. Le Symphony Technology Group dont il est cofondateur pèserait dans les 10 milliards de dollars, en incluant la totalité de ses assets.

Enfin, et c’est sans doute le favori, Steve Pagliuca est le dernier candidat pour la reprise des Celtics. Il est assisté de deux banques dans le projet de rachat. Sa principale force tient au fait qu’il est déjà actionnaire minoritaire de la franchise de Boston depuis plus de 20 ans (il était arrivé au moment du rachat en 2002) et le voir récupérer les autres parts permettrait une certaine stabilité. Pas de crainte de révolution de palais ou de changement des personnes en place. Sans doute le choix le plus logique à l’instant T.

