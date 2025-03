La NBA endeuillée par les décès de Junior Bridgeman et Oliver Miller

La NBA est endeuillée suite aux décès de Junior Bridgeman et Oliver Miller ces deux derniers jours. Retour sur le profil de ces deux anciens joueurs, qui ont marqué chacun à leur façon la Grande Ligue.

Honneur à Junior Bridgeman, le plus ancien des deux. Mort il y a deux jours à l’âge de 71 ans, Bridgeman aura connu une carrière assez particulière. Drafté en 1975 par les Lakers, il est directement envoyé aux Bucks dans le cadre du transfert de Kareem Abdul-Jabbar. Dans le Wisconsin, l’ailier va se développer et devenir un sixième homme de choix pour les Bucks. Il aura joué dix saisons à Milwaukee, avec un passage de deux saisons aux Clippers sur sa fin de carrière.

Joueur solide en NBA, (son numéro est d’ailleurs retiré par Milwaukee) Junior Bridgeman s’est surtout fait connaître dans son après-carrière, où il a brillé en tant que businessman. Devenu riche notamment grâce à son succès dans le domaine de la restauration, avant de se lancer dans les bouteilles pour Coca-Cola, sa fortune avait ainsi dépassé le milliard de dollars ! Un sacré succès pour un joueur qui avait gagné en tout.. 3 millions de dollars en 12 saisons dans la Grande Ligue.

Junior n’en avait pas oublié son passé aux Bucks pour autant et il était propriétaire minoritaire de la franchise au moment de son décès.

We are shocked and saddened by the tragic passing of Bucks legend and owner Junior Bridgeman. We send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/XakoTcDeF5

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 11, 2025

Oliver Miller, de son côté, rappellera sans doute des souvenirs aux fans d’Arkansas ou à ceux des Suns au début des années 90. Doté de qualités certaines au basket, que ce soit en défense mais aussi avec de bonnes mains, Oliver Miller avait fait parler pour son embonpoint certain. Considéré comme l’un des joueurs les plus lourds de l’histoire de la Ligue (il a pesé plus de 150 kilos pour 2m06), il avait malgré tout réussi quelques faits d’armes en NBA. Moqué par Jerry West au moment de sa Draft, Miller avait pris sa revanche en bastonnant les Lakers sur un match décisif lors des Playoffs 1992, avec 17 points, 14 rebonds et 7 contres (en tant que rookie) ! Les Suns avaient rejoint les finales cette année-là, perdant face aux Bulls de Jordan. Pris sous l’aile de Charles Barkley, Miller avait ensuite connu plusieurs franchises. Il était notamment devenu le premier pivot titulaire de l’histoire des Toronto Raptors, là où il avait réalisé sa meilleure saison statistique en carrière.

En 2000 il avait rejoint rapidement les Harlem Globetrotters entre des passages à l’étranger et dans des Ligue mineurs aux US. Son dernier match dans la Grande Ligue remonte à la saison 2003-04, avec un rôle réduit chez les Wolves. Il avait ensuite pris sa retraite sportive en 2010, loin des projecteurs. Big O, comme il était surnommé, avait révélé en février qu’il était atteint d’un cancer. Il s’est éteint à 54 ans.

Rest in Peace, Big O 💜🧡 pic.twitter.com/Yxie4cGGd5

— Phoenix Suns (@Suns) March 12, 2025