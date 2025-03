Demain, 10h15, Bangkok. Vous avez l’heure et le lieu, et en ce qui concerne les protagonistes vous les connaissez très bien pour certains. La saison de basket 3×3 reprend demain matin, et ça nous avait beaucoup, beaucoup manqué.

Après une saison 2024 en tous points remarquables pour nos Françaises et Français, dont vous retrouverez tous les plus grands moments JUSTE ICI, on est donc reparti pour un tour. Nouvelle compétition, la Champions Cup, qui regroupe grossièrement les meilleures nations au monde et la Thaïlande, organisatrice de l’event. On retrouvera notamment chez les mecs des équipes de France, Pays-Bas, États-Unis ou Serbie avides de victoire, maintenant tout de suite déjà, alors que chez les filles les Françaises auront fort à faire avec de grosses équipes comme l’Allemagne, l’Espagne ou encore le Canada.

Chez les Bleus, on retrouve des noms connus et surtout qui se connaissent, puisque Jules Rambaut et Franck Seguela, nos deux médaillés olypiques, feront équipe avec leurs coéquipiers à l’année Paul Djoko et Hugo Suhard, l’ancien quatuor parisien et néo quatuor toulousain étant donc réuni. Chez les filles on part plutôt sur une sélection expérimentale même si le roster est à la fois expérimenté et plein de fraicheur avec Lisa Berkani, Eléna Zemoura, Eve Wembanyama et Nabala Fofana.

Le programme ? Le voici, le voilà, à peine demandé déjà distribué.

Vendredi 14 mars

10h15 : France – Thaïlande (F)

11h50 : France – Australie (H)

Samedi 15 mars

10h25 : France – Espagne (F)

11h15 : France – États-Unis (H)

12h35 : France – Australie (F)

13h : France – Thaïlande (H)

Dimanche 16 mars

Phases finales si on a mérité

Toute la compétition est évidemment à suivre en direct sur la chaine YouTube dédiée de la FIBA, et nous on va honnêtement mettre notre plus beau costume pour retrouver quelques uns de nos héros de 2024. Pour faire aussi bien voire mieux en 2025 il faudra être très, très fort, mais on vous promet que nos Bleues et Bleus ont sont capable. Chiche ?