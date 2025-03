C’est la tuile qui nous vient tout droit de Washington, et elle concerne Bilal Coulibaly. L’ailier Français est blessé aux ischios-jambiers et ne devrait pas revenir cette saison…

Quelle poisse pour l’ancien coéquipier de Victor Wembanyama aux Mets 92, qui devrait manquer 4 à 6 semaines de compétition à cause de cette blessure. Suffisant pour mettre un terme à sa saison puisque les Wizards vont, selon toute logique, voir leur saison s’arrêter lors du dernier match de la saison régulière. Et même si ce n’est pas encore officiel, ce n’est qu’une question de temps.

C’est déjà la deuxième fois que notre tricolore doit stopper prématurément sa saison, puisqu’il n’a également joué que 63 matchs lors de son année rookie. Son compteur s’arrête cette fois à 59.

OFFICIEL : FIN DE SAISON POUR BILAL COULIBALY !

Il sera absent 4-6 semaines suite à une blessure aux ischios liée à sa grosse chute face aux Raptors. 😞😞 https://t.co/YCPAF8ZB9w

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2025

Pour en revenir à Bilal, il a contracté cette blessure face aux Raptors après être méchamment tombé à la suite d’un dunk. Cette chute a eu lieu trois jours avant cette annonce. La franchise de DC a d’ores et déjà annoncé ne vouloir prendre aucun risque avec son joueur.

Bilal Coulibaly était sorti sur blessure après cette terrible chute face aux Raptors il y a trois jours…pic.twitter.com/v46SGi4wQE https://t.co/X9BZ1XIlZ3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2025

Bilal Coulibaly termine sa saison sophomore avec des moyennes de 12,3 points, 5 rebonds, 3,4 passes et 1,3 interception de moyenne, et surtout avec l’impression visuelle qu’il est bien l’un des visages du futur des Wizards. On compte en tout cas sur lui et Alex Sarr pour nous faire regarder son équipe sans vomir par terre la saison prochaine.