Encore très bon cette nuit dans la victoire du Thunder à Boston, Shai Gilgeous-Alexander avait visiblement envie d’être taquin avec sa victime du jour. Le Canadien, par le biais de son équipementier, a fait projeter son logo sur plusieurs bâtiments de la ville dont le TD Garden.

Si Batman aime bien mettre son logo dans le ciel de Gotham, les habitants de Boston ont eux découvert un super vilain hier soir. Pour célébrer sa victoire sur le parquet des Celtics, Shai Gilgeous-Alexander a fait projeter son logo sur plusieurs bâtiments de la ville du Massachussetts. Une grande tour du centre ville notamment mais aussi le TD Garden, comme pour dire que la salle du champion avait été annexée. On apprécie le trashtalking. Quelque chose nous dit que les Celtics ne l’oublieront pas non plus. De bon augure en cas de retrouvailles en Finales NBA.

Via son équipementier, Shai Gilgeous-Alexander a fait projeter son logo signature sur l’une des plus hautes tours de Boston après avoir battu les Celtics chez eux💀

Note en trashtalking : 37/20 pic.twitter.com/ZdAa5ev5wC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2025

Views from Boston, where Shai Gilgeous-Alexander’s signature logo with Converse is being displayed across the city after a Thunder win tonight. pic.twitter.com/4LvxKI7GlT

— Joel Lorenzi (@JoelXLorenzi) March 13, 2025

C’est un joli coup de pub pour SGA, mais surtout une brillante idée de la part son équipementier, Converse, dont le siège social est à Malden… dans le Massachussetts.

Source image : Joel Lorenzi