Trae Young parmi l’élite des tireurs de lancers : 21/21 sur un match !

Encore décisif dans la victoire des siens contre les Hornets, Trae Young continue de sortir les gros chiffres loin des projecteurs. Le meneur dégarni a notamment réussi ses 21 lancers du match, un exploit assez rare en NBA.

Quand on fait partie des meilleurs scoreurs de NBA, on trouve toujours le moyen de mettre le ballon dans le cercle. Et quand on est dans un jour sans au tir, on va sur la ligne pour compenser, c’est ça que font les meilleurs. Malgré son 7/20 au shoot et son 0/5 à 3-points, Trae Young a quand même fini avec 35 points cette nuit contre Charlotte.

Le meneur d’Atlanta a su piéger les défenseurs des Hornets, les faisant tomber dans ses feintes pour aller obtenir des lancers.. beaucoup de lancers. Si le fait de tirer 21 lancers sur un match est déjà assez rare, le fait de les mettre sans en rater un seul est au moins aussi impressionnant.

En fait, Trae Young a carrément réussi la 4ème meilleure performance aux lancers dans l’histoire de la NBA selon StatMuse. Seuls Dominique Wilkins, Jimmy Butler (23) et James Harden (24) ont mis plus de lancers sur un match sans en manquer un seul.

Comme depuis son début de carrière, Trae Young reste l’un des spécialistes de NBA dans l’obtention de lancers-francs. Il est le 7ème joueur de NBA avec le plus de lancers par match cette saison. Parmi les 6 premiers, seul Shai Gilgeous-Alexander est un guard, c’est dire. Young tourne à plus de 87% sur la ligne cette saison.

Source texte : StatMuse