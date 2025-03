Une affiche de prestige entre le leader de l’Ouest et le dauphin de l’Est. Thunder en déplacement à Boston, pour envoyer un message aux champions en titre. Le résultat ? OKC a maîtrisé les Celtics au terme d’un match où les Verts ont tiré… 63 tirs à 3-points. La grosse nouvelle : ce succès qualifie officiellement le Thunder en Playoffs !

Quelle opposition de style pour marquer le début de match. Une équipe d’OKC qui se récompense avec des paniers sous le cercle, via du jeu au poste d’Isaiah Hartenstein ou des finitions au panier après des percussions. Efficace, mais pas assez pour faire un vrai break face à des Celtics qui ont shooté 22 tirs à 3-points dans le seul premier quart-temps.

Ce sont Al Horford et Derrick White qui ont porté les Verts en début de partie, avec 19 des 22 premiers points de l’équipe. De quoi laisser le temps à Jayson Tatum et Jaylen Brown de se mettre en jambes après un début de match discret. Comme toujours, on est marqué par la facilité et la beauté du jeu de Shai Gilgeous-Alexander, qui efface proprement Brown avant de finir magnifiquement au panier.

Smooth Shai ✨pic.twitter.com/KGQnDbHUeB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2025

Si le Thunder mène donc une grande partie de la première mi-temps, les Celtics profitent de gros tirs de Jayson Tatum de la solidité de Jaylen Brown pour revenir dans la rencontre. À la pause, rien n’est fait mais on est sûr d’une chose : on regarde un pur match de basket.

Bizarrement, ce constat ne va que se renforcer au fur et à mesure de la deuxième mi-temps. Le Thunder défend sur l’homme avec une intensité qui nous filerait presque le tournis derrière nos écrans, les Celtics répondent par des actions collectives qui sont la signature de leur jeu. Un vrai duel de Finales NBA, et ce n’est pas dans l’excitation de l’instant que l’on écrit ça. Les minutes s’égrènent, on a vraiment affaire à des contenders.

Precision party beyond the arc 🥳 pic.twitter.com/OLdxGIJnou

— OKC THUNDER (@okcthunder) March 13, 2025

À ce jeu là, c’est OKC qui va l’emporter ! Un énorme 15-4 passé dans les 4 dernières minutes pour fermer la salle à double tour et jeter un vent de frais dans les travées du TD Garden. Cason Wallace plante le tir à 3-points qui met Boston dans l’impasse, puis Shai envoie le dagger final. Le leader du Thunder termine à 34 points, 5 rebonds, 7 passes à 11/20 au tir. De son côté, Jayson Tatum aura tenté avec 33 points, 8 rebonds et 8 passes. Trop peu pour contrecarrer la méforme de Jaylen Brown, seulement 10 points et exclu pour 6 fautes.

Le Thunder sweepe les Celtics cette saison, et cette victoire qualifie officiellement l’équipe pour les Playoffs !