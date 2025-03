Officiel : le Thunder valide sa qualification pour les Playoffs !

Il ne manquait qu’un succès au Thunder pour assurer la qualification en Playoffs. C’est désormais fait : avec la victoire à Boston, OKC est assuré de disputer la postseason. Une récompense qui n’est rien d’autre de logique, mais qui n’est qu’un objectif annexe sur la route du vrai défi : le titre NBA.

Quoi d’autre qu’un prestigieux succès chez les champions en titre, avec la manière, pour devenir la première équipe de l’Ouest à officiellement valider son ticket d’accès aux Playoffs NBA 2025 ? Le Thunder sait se rendre cérémonial quand il le faut. La franchise se qualifie directement en Playoffs pour la 2e saison d’affilée. C’est la deuxième équipe à le faire cette saison, après les Cavaliers.

OFFICIEL : le Thunder est qualifié pour les Playoffs !

Étape 1 validée avec une victoire prestigieuse à Boston, mais l’objectif est clairement ailleurs : la première place de l’Ouest ! ⚡️ pic.twitter.com/ZlL11C8NlP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2025

Dans les faits, cela veut dire que même en cas de série de défaites qui durerait de demain au 13 avril, OKC serait tout de même assuré de récupérer au minimum la 6e place. À un mois pile de la fin de la régulière, le symbole est beau. Il ne doit pourtant pas laisser un goût d’accompli mais plutôt celui de trop peu.

Le Thunder vise non seulement la première place de l’Ouest mais aussi le meilleur bilan de la ligue, qui assurerait un avantage du terrain jusqu’aux Finales NBA. Il y a actuellement 1,5 victoire d’avance pour Cleveland au classement global, rien n’est donc joué et il ne faudra pas faiblir le rythme pour arriver le 13 avril sans aucun regret. En attendant, keep working et félicitations car rien n’est plus mérité que cette qualification !