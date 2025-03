Les Celtics ont tiré… 63 fois à 3-points, face au Thunder

Une pluie de tirs à 3-points. Voilà ce que les Celtics ont proposé au Thunder comme principale stratégie offensive, avec un succès assez limité. Au total ? 63 shoots derrière l’arc tentés, et une différence qui s’est faite sur l’absence de variation du jeu de Boston.

Le tir à 3-points. Une arme particulièrement efficace lorsqu’elle est associée à un spacing aussi performant que celui des Celtics. La défense n’arrive pas à suivre, les espaces se multiplient et même si le tir ne rentre pas, il est tenté dans un contexte ultra-favorable : appuis bien en place, temps pour ajuster la mire.

Le problème des Celtics ce soir est qu’ils ont basculé non pas dans l’utilisation efficace mais dans l’utilisation par défaut. Oui, il manquait Kristaps Porzingis qui aurait apporté pas mal de solutions dans la raquette, mais il n’est pas acceptable de se cacher derrière ça pour justifier la prestation du soir. 63 tirs tentés à 3-points, le 3e plus haut total de l’histoire de la ligue. À égalité avec le Thunder et les Rockets.

Joe Mazzulla n’a pas – selon l’auteur de ces lignes – proposé assez de variation tactique dans son jeu. Et à l’heure où OKC a multiplié les passages sur la ligne grâce à un Shai Gilgeous-Alexander excellent dans la prise de contact et un jeu globalement axé sur la percussion, les Celtics n’ont que très peu cherché à se récompenser en se rapprochant du cercle. Fatal, tout simplement.

C’est totalement possible de parler de lancers francs, de fautes et tout ça.

Mais là, en prenant objectivement les choses, y’a une équipe qui a beaucoup tiré à 3-points et une autre qui a beaucoup joué au contact.

Devinez donc laquelle à eu plus de lancers que l’autre.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2025

L’autre raison de l’échec des C’s à 3-points, c’est l’excellente défense du Thunder sur la ligne extérieure. Des rotations défensives au poil, gérées avec une intensité digne des Playoffs. Et donc des timings de tirs qui se raccourcissent considérablement. Pourtant, cela n’a pas choqué Jaylen Brown, qui parle plutôt de la dimension physique comme motif de la défaite des C’s.

“Je n’ai pas eu l’impression qu’on a pris autant de 3-points. J’ai eu l’impression qu’on a beaucoup de tirs ouverts. Ils ont beaucoup doublé défensivement sous le panier. Peut-être qu’on a pris des tirs qu’on ne devait pas prendre.”

Aujourd’hui, Mark Daigneault a été placé dans un fauteuil par Boston. Quelques ajustements ici et là, notamment pour éviter les mismatchs en sortie d’écran… mais pas beaucoup plus.

D’autant plus frustrant que même avec ces erreurs, les Verts ne s’échouent qu’à 6 points. Ils ont livré une prestation honnête, qui aurait été du domaine de l’impressionnant si elle avait su se montrer plus variée. Le message est en tout cas passé : face à une équipe d’un tel niveau défensif, le 3-points à outrance n’est pas une solution totalement viable. Un bon signal pour les Playoffs, et peut-être pour le basket, par extension.