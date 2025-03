Cette nuit les Rockets ont battu les Suns. Première info, ce résultat est d’une logique implacable en 2025. Deuxième info ? Durant ce match Mason Plumlee a usé d’une drôle de stratégie pour tenter de mettre fin à ses jours.

Il existe plusieurs manières d’envoyer un message d’alerte quand vous êtes insomniaque. Le selfie en story Insta, c’est la première chose à faire pour que les amis comprennent à la vue de vos cernes, et si vous n’êtes pas convaincu vous pouvez toujours aller chicoter Steven Adams, ce qui vous garantira un endormissement rapide donc efficace. Connu à la fois pour sa rudesse, pour son flegme et pour sa première place annuelle lors du sondage “quel joueur NBA ne provoqueriez vous pas en duel”, le pivot des Rockets a donc vu cette nuit le très motivé Mason Plumlee venir lui souffler dans l’oreille et lui proposer un corps-à-corps viril. Quelle drôle d’idée.

Steven Adams et Mason Plumlee éjectés, ça s’est frotté FORT là 💀pic.twitter.com/LmeVeDnNAj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2025



Les deux joueurs ont été éjectés, logique, et on retiendra au final l’initiative originale de l’intérieur besogneux des Suns, dans ce qui constitue déjà le meilleur highlight de son équipe au mois de mars.

Steven Adams vs. Mason Plumlee 😳😳 pic.twitter.com/0h4ZHHsSBD

— House of Highlights (@HoHighlights) March 13, 2025