Stephen Curry ne pense pas à la retraite : “Mon contrat est signé et je compte aller jusqu’au bout”

Pour le podcast 95.7 The Game, Stephen Curry est revenu sur un panel de sujets variés tournant autour de sa carrière et des Warriors. Concernant sa retraite, celui qui aura 37 ans ce vendredi est assez clair sur la suite de sa carrière : il est sous contrat jusqu’en 2026-27 avec Golden State, et il compte bien aller au terme du deal.

Bonne nouvelle pour les amoureux du basket. Stephen Curry ne compte pas mettre un terme à sa carrière avant d’avoir fini son contrat en cours avec les Warriors. Le deal court jusqu’en 2026-27, soit jusqu’aux 39 ans du meneur, qui fêtera d’ailleurs ses 37 années demain, le 14 mars. Déclaration simple, les termes.

“Je sais que mon contrat est signé et que j’aimerais aller jusqu’au bout, c’est sûr.”

Parfois décrié concernant sa retraite et le fait de potentiellement choisir de traîner en longueur et retarder la nouvelle page à Golden State, Stephen Curry choisit donc d’être très clair. Et concernant son objectif actuel ? Limpide aussi, la cinquième bague.

Quelqu’un m’a demandé cet été : ‘Pourquoi tu joues encore ?’. La bague numéro 5. C’est la seule chose. J’aime ce que nous faisons en ce moment. Je pense que nous avons ce qu’il faut pour réussir.”

Pour aller dans son sens, la vibe actuelle à San Francisco est plus que bonne. Un bilan de 12-1 depuis l’arrivée de Jimmy Butler dans le groupe, et un jeu qui n’est pas non plus celui des grandes années mais qui est efficace et permet de battre grosses comme petites équipes. La fin de saison, avec plusieurs gros morceaux, sera un vrai challenge. Mais pour Curry et les siens, rien d’impossible. Jusqu’au bout, le Chef sera là.

Source : 95.7 The Game