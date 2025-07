Source image : montage TrashTalk via YouTube

On continue nos bilans de saison 2024-25 et on file aujourd’hui dans les Rocheuses pour parler des Denver Nuggets de Nikola Jokic. Le titre était encore l’objectif cette saison mais les chercheurs d’or ont dû rendre les armes face au Thunder.

Ce que TrashTalk avait annoncé

52 victoires pour Alex, 54 pour Bastien, ça va chercher une place dans le Top 4 à l’Ouest. Nikola Jokic est là bien sûr, ainsi qu’un cinq majeur extrêmement fort, mais quid de la profondeur d’effectif face à une Conférence Ouest toujours plus relevée.

Ce qu’il s’est vraiment passé

50 victoires pour Denver cette saison et ça a bien accroché le Top 4 à l’Ouest.

Pourtant, les Nuggets avaient débuté de manière bien timide mais l’approche des fêtes de Noel a lancé une belle dynamique dans les Rocheuses, avec un Nikola Jokic toujours plus dominant. Le Joker nous a encore fait perdre notre vocabulaire cette saison, devenant le troisième joueur de l’histoire de la Ligue à tourner en triple-double de moyenne sur une saison. Malgré tout pas suffisant pour être élu MVP..

Autour de lui, un cinq majeur encore une fois solide, avec les bons progrès de Christian Braun notamment. Russell Westbrook a aussi apporté sa contribution en sortie de banc mais l’apport des remplaçants a encore une fois été très variable, poussant souvent Michael Malone à forcer avec ses titulaires.

Le sprint final de la saison a été mouvementé dans le Colorado, avec ce même Michael Malone qui a été renvoyé à quelques jours de la fin de la régulière ! David Adelman a pris le relai sur le banc, parvenant à emmener les Nuggets au second tour et poussant le futur champion Thunder à un septième match décisif. Malgré un Nikola Jokic immense et un Aaron Gordon très clutch, les blessures ont été fatales à Denver (Gordon a joué blessé, comme Michael Porter Jr).

Le talent est là, mais il manque sans doute un peu d’aide pour que ce groupe puisse aller plus haut.

La saison des Nuggets en quelques articles

L’image de la saison

La fin d’une époque pour Denver, avec le renvoi de Michael Malone juste avant les Playoffs. Après 10 ans à son poste, le coach des Nuggets a été mis à la porte. Il restera toujours comme celui qui a apporté le premier titre NBA à Denver.

Pourquoi on peut sourire

Déjà parce qu’on vit le prime de Nikola Jokic et cela suffit à notre bonheur. Pour le reste, Denver reste un cador avec l’un des meilleurs cinq de départ du pays. Avec quelques petits ajustements, cette équipe peut redevenir un énorme problème pour quiconque croise sa route. On n’est pas non plus fâché de voir Calvin Booth partir, lui qui n’a pas toujours été très inspiré dans ses recrutements.

Pourquoi on peut faire la gueule

On aimerait dire le manque de profondeur et le contrat de Michael Porter Jr. mais la direction a déjà anticipé ces deux éléments. Spoiler : voir la section suivante.

Et la suite ?

Les Denver Nuggets ont tiré les leçons de leur élimination en Playoffs. Nikola Jokic exigeait plus de profondeur et d’options autour de lui, sa direction l’a entendu avec un magnifique début de Free Agency. Au revoir Michael Porter Jr., bonjour Cameron Johnson, Jonas Valanciunas (s’il ne va pas au Pana), Bruce Brown ou encore Tim Hardaway Jr. Denver se renforce en conséquence et aura une bonne tête d’épouvantail à la rentrée. Attention à ces Nuggets.

Source stats : TrashTalk