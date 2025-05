David Adelman devient officiellement coach principal des Nuggets

David Adelman a emmené les Nuggets jusqu’à un match 7, malheureusement perdu face au Thunder en demi de Conférence Ouest. Une performance honorable pour l’ancien assistant de Mike Malone, qui lui permet de devenir officiellement le head coach de Denver pour la saison à venir.

Remplacer un coach présent depuis 10 ans, à quelques jours du début des Playoffs et avec une obligation de résultat, rien que sur le papier, ça donne mal au crâne tant la tâche peut sembler compliquée voire impossible. Et c’est pourtant ce avec quoi a du composer David Adelman cette saison.

Entraineur intérimaire depuis le 8 avril et le licenciement de Mike Malone, Adelman a remis les Nuggets dans le droit chemin. 3 victoires pour 0 défaites en saison régulière avant de se défaire en sept matchs des Clippers au premier tour, puis de malheureusement chuter contre le Thunder, toujours en sept. Un très joli parcours qui lui permet maintenant de garder sa place sur le banc de Denver.

The Denver Nuggets and interim David Adelman have agreed on a deal to make Adelman the franchise’s next head coach, sources tell ESPN. Adelman went 3-0 in regular season after taking over for Michael Malone and won a playoff series, leading Denver to one win from the West finals. pic.twitter.com/22ctnfhg4J

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 22, 2025



Eh oui, comme nous l’a appris Shams hier dans la soirée, David Adelman quitte son rôle d’intérimaire pour devenir officiellement le coach principal de Jokic et compagnie. Le chemin vers le retour au sommet est encore long, mais au vu de ce que l’entraîneur a montré en Playoffs, c’est prometteur.

Prochaine étape pour la franchise du Colorado ? Se dénicher un nouveau GM avant le début de la free agency pour remplacer Calvin Booth, parti en même temps que Malone. Après ça, on respirera beaucoup mieux sur les sommets de Denver.

Source texte : Shams Charania