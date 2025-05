Cette nuit, Anthony Edwards est devenu à 23 ans (!), le meilleur scoreur de l’histoire des Minnesota Timberwolves en Playoffs. L’arrière compte 1065 points et a laissé Kevin Garnett dans le rétroviseur. Il fait déjà parti des tous meilleurs joueurs passés par la franchise de Minneapolis.

Anthony Edwards est critiqué et critiquable sur cette campagne de Playoffs. 26,3 points, 8,2 rebonds et 5,7 passes de moyenne, c’est bien, mais il a déjà fait mieux et avec de meilleurs pourcentages : 44% au tir et 36 derrière l’arc. Il n’empêche que pour la deuxième année consécutive, il est en Finales de Conférence avec ses Timberwolves, un exploit que personne n’avait jamais réalisé dans l’histoire de la franchise avant lui.

28 matchs de Playoffs en deux ans, c’est énorme pour Minnesota et au total, l’arrière en a “déjà” disputé 39 dans sa carrière, le deuxième plus gros total de l’histoire pour un joueur sous le maillot des Wolves. Une régularité au plus haut niveau qui lui permet à 23 ans d’être, déjà, le meilleur scoreur de la franchise en Post-Season.

BELIEVE THAT 🐺

Anthony Edwards is the Timberwolves’ new all-time leading scorer in the playoffs 👏 pic.twitter.com/Ph5xNxGzJZ

— ESPN (@espn) May 23, 2025

Anthony Edwards compte 1065 points, soit 16 de plus que l’ancien recordmen Kevin Garnett. Karl-Anthony Towns, Jaden McDaniels et Willy Szczerbiak complètent le Top 5, ce qui, sans vouloir être désobligeant, confirme que ce n’est pas le record le plus intouchable de NBA.

Le premier choix de la Draft 2020 est également celui qui compte la meilleur moyenne de points par matchs en Playoffs avec les Wolves grâce à ses 27,3 points par rencontre. Cette fois, ses poursuivants s’appellent Troy Hudson (23,5) et Julius Randle (22,8).

Anthony Edwards et son équipe sont menés 2 à 0 dans ces Finales de Conférence face au Thunder, et l’arrière est attendu à un niveau encore supérieur pour faire pencher la balance. Mais quoi qu’il en soit, avec ce nouveau record, il confirme que dans l’histoire de Minnesota, il représente déjà le niveau supérieur !

Source texte : Statmuse