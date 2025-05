Il y a un an, TrashTalk était à Marseille pour vous faire vivre de l’intérieur le Masters de Marseille, grande répétition pré-olympique pour les meilleurs spécialistes au monde de basket 3×3. La discipline y était encore très intimiste, malgré une ambiance déjà au beau fixe. Un an plus tard tout a explosé mais on sera encore là et, nous, on n’a pas changé. Présentation d’un énorme week-end !

Savez-vous ce qu’il y a de plus Marseillais qu’un Masters de basket 3×3 au Parc Chanot ? Un Masters de 3×3 au Parc Chanot le même week-end qu’un double concert de Jul au Vélodrome, le décor est planté. Pour la petite histoire sachez que l’hôtel de votre rédac préféré est collé au stade, et que ça promet du lourd pour les deux seules heures qu’il avait prévu pour dormir entre vendredi et lundi.

Plus sérieusement ? Le programme TABASSE.

Le gratin du basket 3×3 mondial, et un évènement organisé conjointement par la FIBA et le très stylé 3XFestival. 14 équipes chez les filles, 14 chez les mecs. Chez ces messieurs Marseille est une étape du World Tour, genre de tournoi du Grand Chelem pour les tennismen, chez ces mesdames idem, Marseille accueille la troisième étape des Women Series. Il y a de donc de l’enjeu, et il y a donc du beau monde. Du très beau monde, et partout autour des animations tout le week-end, pour les petits et pour les grands, et totalement gratuit pour ne rien gâcher.

Le plateau ? On y vient.

Honneur à la mère patrie, non loin de la Bonne Mère, le week-end de la fête des mères… sur ma mère je vais rater la quiche de ma mère. Bref, les Français(es) sur le pont à Marseille ce sera du très lourd. Chez les filles, l’Équipe de France sera représentée par l’ancienne n°1 mondiale, championne du Monde et olympienne Laetitia Guapo, qui sera épaulée par Mariama Daramy, Marie Michelle Milapie et Eve Wembanyama. La France qui comptera également sur son équipe “bis”, inscrite sous le nom de code “Orléans” mais personne n’est dupe, puisque cette équipe sera composée de la MVP de la Finale des dernières Women Series Marie Mané, de la championne de France Sixtine Macquet ainsi que des spécialistes Yohana Ewodo et Maud Stervinou.

Le haut du panier pour les filles, et ce sera la même pour les garçons puisqu’on retrouvera sous le soleil marseillais tous les noms les plus ronflants du 3×3 français. En tête d’affiche évidemment Franck Seguela, le n°1 mondial S’IL VOUS PLAIT, accompagné de ses trois camarades toulousains Big Flo, Oli et Francis Cabrel Paul Djoko, Jules Rambaut et Hugo Suhard, tous dans le Top 11 mondial. Chez les mecs aussi une deuxième équipe française a gagné le droit de se manger du mistral pleine face à partir de samedi : Bordeaux Ballistik, emmené par le truculent Alex Vialaret, le bien prénommé Petar Sucur, l’homme aux références musicales détonantes Eddy Steiner et le spécialiste du poster Emmanuel Monceau.

Quatre équipes françaises qui auront évidemment les faveurs d’un public chauffé à blanc par l’atmosphère marseillaise non loin du J, même si Parc Chanot le J sera plutôt le B, le Basket pour ceux qui n’auraient pas suivi. Côté têtes d’affiches on retrouvera également les formations serbes de Ub et de Liman, les Hollandais d’Amsterdam, les Américains de Miami ou encore les Isérois Autrichiens de Vienne, alors que chez les filles la formation d’Ulaanbaatar, les Espagnoles, les Australiennes ou les Américaines ont une belle cote pour venir emmerder nos Françaises.

Début des hostilités cet après-midi avec les qualifs du tournoi féminin, puis on enchainera demain avec la phase finale puis les qualifs chez les mecs, avant le dénouement du tournoi masculin dimanche, si Tchikita ne nous a pas matrixé le cerveau entre temps. Toutes les rencontres seront à suivre sur la chaine YouTube de la FIBA, nous on vous laisse, on a un train à prendre et un programme à préparer.