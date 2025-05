Auteur de 38 points dans le Game 2 et recevant son trophée de MVP avant le match, Shai Gilgeous-Alexander a attiré toute l’attention lors de la soirée d’hier. Mais ses principaux lieutenants, Jalen Williams et Chet Holmgren, ont également cartonné.

26 points (12/20 au tir), 10 rebonds, 5 passes, 1 interception et 0 perte de balle pour Jalen Williams.

22 points (8/17 au tir), 4 rebonds, 2 passes pour Chet Holmgren.

Dans une soirée où SGA a encore une fois joué comme un MVP, J-Dub et Chet ont parfaitement secondé leur leader pour permettre à Oklahoma City de prendre – sans vraiment transpirer – un avantage de 2-0 en Finales de Conférence Ouest.

Connaissant des hauts et de bas sur ces Playoffs 2025, Williams et Holmgren semblent avoir trouvé leur rythme.

J-Dub a fait du sale à mi-distance toute la soirée, il a été inspiré au playmaking, il était présent au rebond tout en validant sa sélection dans la All-Defensive Second Team quelques heures plus tôt. Une performance complète et propre, durant laquelle il a parfaitement pris le relais de SGA quand ce dernier était sur le banc ou doublé par les Wolves.

“Jalen était vraiment agressif, efficace, il a trouvé les bons spots pour tirer, attaquer le panier, faire les bonnes passes. Il était vraiment bon, et défensivement aussi. Une belle soirée pour lui.” – Mark Daigneault, coach du Thunder

Quant à Chet, il s’est d’abord montré hésitant avec son tir extérieur mais on a bien kiffé son agressivité vers le cercle. Il a aussi enchaîné les “momentum plays” en concluant des actions de transition par de gros tomars, pour aider à faire la différence dans le troisième quart-temps. Une belle montée en puissance de la part d’Holmgren, qui a pris des coups mais qui a aussi su en donner.

L’impact de ces deux-là des deux côtés du terrain, associé à une perf’ de MVP de SGA et une défense égale à elle-même, rend OKC quasiment imbattable. Les Wolves peuvent en témoigner.

