Chris Paul s’est déplacé cette nuit dans l’Oklahoma pour assister au deuxième match des Finales de Conférence entre le Thunder et les Timberwolves. Une occasion pour Shai Gilgeous-Alexander de rendre hommage à un des joueurs qui a le plus marqué son début de carrière.

Oklahoma City n’est pas vraiment la destination préférée des stars de NBA, même lorsque s’y déroulent les Finales de Conférence. Shai Gilgeous-Alexander n’a donc pas pu cacher sa surprise lorsqu’il a aperçu Chris Paul, son ancien coéquipier, dans les gradins de ce match 2 contre les Minnesota Timberwolves :

“J’ai dû y regarder à deux fois. Je me suis demandé : “Qui est assis avec ma femme ?”… Mais quand j’ai vu que c’était Chris [Paul], je me suis dit : “D’accord.”

Le Point God a été ovationné par le Paycom Center. Il est extrêmement apprécié dans la région et c’est peut-être le nouveau MVP, son ancien poulain, qui en explique le mieux les raisons :

“Chris (Paul) a toujours été quelqu’un sur qui j’ai pu m’appuyer. Au-delà du grand frère et du mentor, il a surtout été un ami. Je n’avais jamais été aussi proche de quelqu’un qui avait réalisé les choses que je voulais réaliser, alors je me suis reposé sur lui pour avoir énormément de conseils, sur tout. Comment prendre soin de son corps, comment gérer une famille quand elle ne vit pas avec vous, etc…il y a tellement de choses à savoir quand vous êtes un joueur NBA, dont beaucoup de petites choses qui passent souvent inaperçues…et les conseils de Chris ont toujours été excellents”

En 2019-20, lorsque Shai Gilgeous-Alexander et Chris Paul ont rejoint le Thunder, la franchise n’avait pas de grandes ambitions. Russell Westbrook et Paul George venaient de faire leurs valises et beaucoup s’attendaient à ce qu’OKC plonge au classement. Mais l’ancien chef d’orchestre des Clippers ou des Rockets a livré une superbe saison pour guider ses jeunes coéquipiers jusqu’à la 5e place de la Conférence Ouest.

17,6 points, 5,0 rebonds, 6,7 passes et une dixième sélection au All-Star Game, c’est la preuve d’un exercice individuel réussi. Mais sa plus grande mission cette année-là a été de faire briller les autres. À ses côtés, SGA a montré les premiers prémices d’une superstar avec 19 points de moyenne en année Sophomore tandis que Dennis Schröder a aussi connu un des meilleurs passages de sa carrière en finissant dauphin de la Course au 6e homme de l’année.

Le respect entre le meneur de jeu vétéran et la nouvelle superstar du Thunder est réciproque. Sur le plateau d’ESPN, CP3 a fait les éloges de son ancien jeune coéquipier :

“[Shai Gilgeous-Alexander] est altruiste. Il joue au basket, il laisse parler son jeu… Il est discret. Mais quand nous jouions ensemble, nous parlions beaucoup de défense et quand vous regardez les meilleurs joueurs de notre Ligue… Vous n’avez pas besoin d’être Lu Dort, le meilleur défenseur de votre équipe, mais vos coéquipiers veulent vous voir essayer. Shai l’accepte et quand il en a besoin, joue des deux côtés du terrain.”

Chris Paul a aussi parlé de l’amour qu’il a pour la ville d’Oklahoma City. Une relation qui a commencé avant 2019 puisque c’est dans cette ville qu’il a évolué lors de ses deux premières saisons en NBA, de 2005 à 2007. Alors qu’il jouait pour les New Orleans Hornets, l’Ouragan Katrina avait frappé la Louisiane et la franchise s’était retranchée pendant deux ans dans le centre des États-Unis :

“Je serai toujours reconnaissant envers cette fanbase, envers les gens ici, envers les gars de l’équipe qui étaient là quand j’étais ici. Ces fans, c’est ma famille élargie. Oklahoma aura toujours une place spéciale dans mon cœur. C’est là-bas où j’ai remporté le titre de Rookie de l’Année, où j’ai joué mes deux premières saisons, où j’ai commencé à devenir un professionnel.”

Alors oui, Chris Paul avait bien toutes les raisons d’assister au match face aux Timberwolves hier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a porté chance à son ancienne franchise !

