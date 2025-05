Exceptionnel sur ces Playoffs et en feu à 3-points durant la première mi-temps du Game 1 à Oklahoma City, Julius Randle était beaucoup moins à la fête cette nuit. La preuve, il est même resté sur le banc durant l’intégralité du quatrième quart-temps. Son entraîneur Chris Finch a donné les raisons de son choix.

Alors que les Wolves tentaient de combler – sans succès – leur déficit dans le quatrième quart-temps (118-103 score final), on cherchait Julius Randle sur le terrain mais on ne l’a jamais trouvé.

En galère sur les trois premiers quarts (6 points, 5 rebonds, 5 passes, 4 pertes de balle, 2/11 au tir), l’ailier-fort des Wolves n’est plus revenu en jeu, Chris Finch préférant d’abord opter pour un duo Rudy Gobert – Naz Reid, avant de terminer le match avec seulement un intérieur en Reid.

“Naz faisait un bon match, je voulais voir si on pouvait étirer le terrain, prendre des décisions rapides afin de changer la physionomie du match.” – Chris Finch

En théorie, Reid est un meilleur shooteur que Randle, et on sait que ce dernier peut avoir tendance à garder un peu trop la gonfle. Qu’on soit d’accord ou pas avec ce raisonnement, Julius n’a pas vraiment contesté la décision de son coach. Difficile en effet de contester quoi que ce soit quand on a presque autant de pertes de balle que de points après trois quart-temps.

“Je n’étais pas en rythme. J’ai probablement été trop statique, j’ai trop regardé jouer. Je dois m’impliquer plus, être en mouvement. On connaît leur défense, ils ne vous lâchent pas. Je dois m’impliquer, poser des écrans, couper, bouger. […] Je dois prendre mes responsabilités, en analysant le flow du match. Mais je vais trouver la solution.” – Julius Randle

Étincelant contre les Lakers et les Warriors, Julius Randle réalise que la défense du Thunder représente un tout autre challenge. C’est la première fois depuis le début des Playoffs 2025 qu’il est vraiment passé au travers d’un match.

Randle devra absolument élever son niveau de jeu si les Wolves veulent avoir une chance de rivaliser dans cette série.

Sources déclarations : conférence de presse Finch & Randle

Julius Randle got BENCHED in the 4th Quarter of Game 2 between Timberwolves – Thunder .. 😳😳

Thoughts on this move by Chris Finch ? pic.twitter.com/uTCmYBg4DP

— TrendingSportsPodcast (@TrendingSportsP) May 23, 2025