Devenu agent libre après que le Magic a décidé de décliner sa team option, Moritz Wagner ne s’est pas montré rancunier. L’intérieur allemand, grand frère de Franz Wagner, vient en effet de prolonger à Orlando.

Les frérots Wagner vont continuer de jouer ensemble, au moins encore un an.

D’après l’insider Shams Charania d’ESPN, Moritz Wagner (28 ans) a signé un nouveau contrat d’une saison et 5 millions de dollars avec le Magic. Il y a quelques jours, la franchise floridienne avait décliné une team option à 11 millions de billets verts, et économise ainsi 6 millions sur Moe grâce à ce nouveau deal très avantageux pour Orlando.

Free agent forward/center Moe Wagner has agreed to a one-year, $5 million deal to return to the Orlando Magic, sources tell ESPN. Wagner’s agent, Jason Glushon, reached the new contract with Magic executives on Friday. pic.twitter.com/YInqnHBFef

Moritz Wagner aurait sans doute pu obtenir un contrat plus conséquent, au Magic ou ailleurs, s’il ne s’était pas pété un genou au cours de la saison 2024-25. Pour rappel, en décembre dernier, le big bro de Franz a été touché par la malédiction des blessures à Orlando, victime d’une rupture d’un ligament croisé.

Ce gros pépin physique a été un vrai coup d’arrêt pour Moe, auteur de sa meilleure saison statistique en carrière avec 12,9 points et 4,9 rebonds de moyenne, le tout à 56,2% au tir (36% à 3-points) en seulement 18,8 minutes en sortie de banc.

Malgré tout, Moritz Wagner est resté un leader du vestiaire à Orlando, ainsi que le garde du corps officiel de son frère Franz et de Paolo Banchero. Il continuera d’assumer ce rôle au sein d’une équipe du Magic bien décidée à jouer les premiers rôles dans la (faible) Conférence Est l’an prochain.

On espère aussi et surtout le revoir à son top niveau quand il retrouvera les parquets, au milieu de deux-trois embrouilles avec les adversaires.

Source texte : Shams Charania