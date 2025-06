Breaking news de la nuit ! Naz Reid devrait bien prolonger chez les Wolves avec un nouveau contrat à 125 millions de dollars sur 5 ans, dont une player option. Joan Beringer sera en très bonne compagnie pour son arrivée dans le Minnesota.

C’était l’un des gros dossiers de la free agency à venir, mais il semblerait bien que l’histoire soit bouclée avant même qu’elle ne commence. Naz Reid ne testera pas le marché cet été puisqu’il devrait décliner sa player option afin de signer un nouveau contrat avec les Minnesota Timberwolves. Montant du deal : 125 millions de dollars sur 5 ans dont une année en player option. Pactole pour le pivot des Loups.

Just in: Minnesota Timberwolves’ Naz Reid intends to sign a new five-year, $125 million contract to stay with the franchise, including a player option, sources tell ESPN. Critical agreement between the Wolves and Reid’s agents, Sean Kennedy and Jeff Schwartz of Excel Sports. pic.twitter.com/FF9MjGvwb9

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 28, 2025

C’est simple, Reid vient tout simplement de doubler son salaire comme s’il avait été appelé par NRJ de bon matin, et honnêtement difficile de ne pas trouver ça justifié. Parfait complément de Rudy Gobert en sortie de banc, le sixième homme du Minnesota a réalisé ses meilleures moyennes en carrière cette saison avec 14,2 points, 6 rebonds et 2,3 assists de moyenne en 27,5 minutes de jeu par rencontre. Difficile de trouver mieux et plus polyvalent à son poste.

Grosse étape de passée dans l’été des Wolves qui devaient absolument clore ce dossier au plus vite. Les regards se tournent désormais vers Rudy Gobert et Julius Randle, pas sûr de les revoir dans le Minnesota à la rentrée ces deux là.

