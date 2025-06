Nickeil Alexander-Walker sur le départ après la prolongation de Naz Reid ?

Avec la prolongation XXL offerte à Naz Reid ces dernières heures, les Minnesota Timberwolves ont verrouillé un intérieur précieux mais ils ont sans doute aussi perdu Nickeil Alexander-Walker, qui devrait aller chercher un beau chèque ailleurs à la Free Agency.

Les Wolves ont réglé l’un de leurs gros dossiers de l’été avec la prolongation actée de Naz Reid. Pour cela, ils ont sorti l’artillerie lourde avec un deal de 125 millions sur 5 ans soit 25 millions à l’année (dix de plus que sa player option). Un gros salaire en plus sur les livres de compte, avec ceux d’Edwards, Gobert mais aussi McDaniels, et en attendant d’en savoir plus sur Julius Randle.

Si ce dernier prend sa player option pour prolonger un an de plus à Minny, les Wolves flirteront dangereusement avec le second apron. Aussi, plusieurs insiders estiment que la franchise ne pourra pas se permettre de retenir Nickeil Alexander-Walker, lui aussi agent libre cet été.

Projected tax bill: $23M

Increase in the luxury tax threshold and adjusted tax penalties benefit Minnesota.

Timberwolves spent $141M in tax penalty last season. https://t.co/kq1MMvr2uu

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) June 28, 2025

A bit more clarity:

If MIN signs Reid to a contract that starts low and goes up by 8% per year, and Randle opts in (or opts out and re-signs at a lower number next year), Wolves could fill out the roster with one more vet minimum signing and avoid the second apron.

That would… https://t.co/Hwdz6FFz3P

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) June 28, 2025

Le cousin de Shai est solide en défense et capable de shooter à 3-points avec régularité (38% la saison dernière). Son apport en sortie de banc a toujours été précieux pour les Wolves. Payé 4,3 millions de dollars cette saison, Nickeil incarnait l’un des meilleurs rapports qualité prix, mais il entend bien sûr être payé davantage la saison prochaine. Pas sûr que cette augmentation il l’obtienne dans la région des Lacs..

Source texte : Spotrac / ESPN